Qui a volé le Minion de Port-Saint-Père ?

"Nous sommes très déçus, mais nous espérons pouvoir récupérer notre Minion pour la kermesse de l'école, ce samedi", résume Séverine Clavier, du "comité chars" de l'école privée l'Alliance de Port-Saint-Père. Parce le Minion, la petite statue à l'effigie des personnages du film d'animation du même nom, installé sur un rond-point à l'entrée de la commune pour annoncer la kermesse a disparu le week end dernier.

Le Minion a disparu le week end dernier. - Séverine Clavier

Déjà volé en 2017

Elle lance donc un appel pour essayer de le retrouver avant ce week end. C'est d'autant plus agaçant que ce n'est pas la première fois que ça arrive. En 2017, après le défilé des chars de l'école, trois Minions avaient été installés sur le rond-point. Un premier avait été volé, puis les deux autres quelques jours plus tard. Après, déjà, un appel à témoins, les deux derniers avaient réapparus. C'est d'ailleurs l'un des deux qui avaient de nouveau été installé sur le rond-point il y a quelques jours.

Une plainte a aussi été déposée à la gendarmerie. "Même si en soi, ça n'a pas beaucoup de valeur, parce que c'est des choses de récupération : à la base, c'est un chauffe-eau qui a été customisé. Mais c'est aussi quelque chose qu'on a pris le temps de faire. C'est de l'investissement donc, et c'est fait avec joie pour donner le sourire aux gens qui arrivent dans la commune, donner l'envie de passer, de s'y arrêter".

On commence à en avoir marre

Pour elle, ce vol, c'est un manque de respect. D'autant plus énervant qu'il y en avait eu d'autres quelques jours plus tôt. "Huit jours avant, il y a eu la fête du vélo. Des vélos ont été installés sur le rond point, et il y a eu des vols. Donc c'est vrai qu'on commence à en avoir marre et il faut qu'on arrive à se faire respecter et à ce que ces gens qui sont là juste pour embêter le monde, arrêtent."