La police grenobloise relaie 2 appels à témoin pour retrouver un couple disparu dans les régions de Lyon et de Grenoble pendant le mois d'août.

Qui a vu cette jeune femme et son ami disparus à Lyon et Grenoble cet été ?

Les disparitions de Mara et Cédric sont jugées inquiétantes par la police

Elle s'appelle Mara, elle a 21 ans, son ami a signalé sa disparition le 14 août dernier dans la région lyonnaise. Elle est petite, 1.60 mètre, de silhouette fine, elle a les yeux clairs et les cheveux châtains.

L'appel à témoin diffusé par la police grenobloise pour retrouver Mara -

Son ami Cédric Vercruysse, un SDF âgé de 38 ans, a lui aussi disparu quelques jours après, alors qu'il se trouvait sur Grenoble. On l'aurait vu au mois de septembre à Lyon mais il est désormais introuvable. De corpulence mince, il mesure 1.74 mètre, et il a les yeux bleus et les cheveux châtains.

L'appel à témoin lancé par la police grenobloise pour retrouver Cédric -

Si vous les avez rencontrés, ou si vous avez des renseignements qui aideraient à les retrouver, il faut contacter le commissariat de Grenoble au 04 76 60 60 40.