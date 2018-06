Les sauveteurs de la CRS Alpes lancent un appel à témoin pour retrouver Philippe Janot, disparu dans le secteur de la Grande Valloire dans le massif de Belledonne. Si vous l'avez aperçu dimanche, appelez le 04 76 84 70 46 , notamment pour indiquer comment il était habillé et aider les recherches.

Allevard, France

Philippe Janot, 55 ans, ancien militaire à la retraite et montagnard expérimenté, a l'habitude de randonner seul dans le massif de Belledonne. Dimanche matin, il est parti à 7 heures de chez lui à Allevard pour aller "à la Grande Valloire" comme il l'a indiqué à ses parents qui habitent la maison à côté. Sans plus de précisions.

Il n'est pas rentré dimanche soir et ses parents ont donné l'alerte. Les recherches ont commencé dans la soirée. Les sauveteurs de la CRS Alpes ont trouvé sa voiture, une Golf grise, garée sur le parking de Fond de France à la Ferrière qui est le point de départ de nombreuses randonnées vers les chalets, le col, le pic etc .. de la Grande Valloire, les possibilités sont multiples. Ils ont refait, en pleine nuit, les itinéraires les plus courus.

Des recherches difficiles dans un périmètre très large avec des secteurs escarpés

Lundi matin, les recherches ont repris avec une dizaine de CRS et un hélicoptère en élargissant le périmètre. Des recherches rendues difficiles par le dénivelé et les zones escarpés du massif à explorer. Et parce que les sauveteurs n'ont aucune idée de la façon dont Philippe Janot.

C'est pour cela qu'ils lancent un avis de disparition. Pour recueillir les témoignages de randonneurs qui auraient pu le voir sur le parking de Fond de France ou sur les sentiers. Et pour avoir des indications sur sa tenue vestimentaire et son itinéraire.

Si vous avez des informations, il faut appeler le 04 76 84 70 46