Qui en veut au Parc naturel régional de Corse ?

Dirigeants, personnels, élus... tous, réunis à Corte, ont affiché leur unité face aux récents événements : des menaces de mort contre des agents de la réserve de Scandola et, ce week-end, l'incendie du refuge d'Ortu di u Piobbu. Le refuge, situé au départ du GR 20, a été totalement détruit. Montant estimé de la perte au moins 100 000 €. Jacques Costa, le président du Parc naturel régional de Corse, dénonce "un acte lâche", "une volonté de nuire"... et avance une explication.

Cela a dérangé quelques gardiens de refuge qui avant avaient l'habitude d'encaisser pour le Parc, et avoir tranquillement tous les ans le refuge

"Il y a une volonté du Parc de se rapproprier les refuges car, insiste Jacques Costa, ils appartiennent au Parc. Avant on attribuait leur gestion comme ça, sur simple demande. Cette année, on a décidé de passer par une délégation de service public, on a changé le mode fonctionnement. Ce sont désormais les agents du PNRC qui sont en montagne, qui accueillent les randonneurs, qui encaissent... Et cela, poursuit Jacques Costa, a dérangé quelques gardiens de refuge qui avant avaient eux l'habitude d'encaisser pour le Parc, et avoir tranquillement tous les ans le refuge".

Jacques Costa, président du PNRC © Radio France - francebleu.fr

Bonne nouvelle tout de même pour les randonneurs : ils seront accueillis au refuge de l'Ortu di Piobbu cet été grâce à des aménagements d'urgence, une tente et deux préfabriqués.