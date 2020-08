Du verre brisé sur les voies vélo : qui en veut aux cyclistes à Brest ?

Kevin n'a pas compris tout de suite ce qui se passait. Mercredi 29 juillet entre 10h10 et 10h15, alors qu'il pédale pour se rendre à son travail, le jeune homme croise un mystérieux piéton au niveau du rond-point Herman Melville. D'après lui, l'individu est en train de déposer discrètement des gros morceaux de verre sur la piste cyclable qui relie le port de commerce au port de plaisance. Sidéré, le cycliste poursuit son chemin. "Je n'en revenais pas de ce que j'ai vu, et le soir au retour en voyant tous les bouts de verre sur la route je me suis dit : ah ouais, il a vraiment fait ça !"

Les éclats de verre se multiplient sur les aménagements cyclables de la ville de Brest. © Radio France - Nicolas Olivier

Crevaisons en série

D'après les adeptes du vélo, ce n'est pas un cas isolé. "C'est récurrent, confirme Fred qui administre la page facebook Cyclistes à Brest (1765 membres). On entend tout le temps des histoires de crevaison au port de commerce. C'est énervant et ça pénalise notre mobilité à vélo. Quelqu'un qui crève une fois, deux fois, la troisième fois il va prendre sa voiture. Est-ce que c'est parce qu'on est de plus en plus nombreux et que ça énerve des gens ? Je ne sais pas, mais c'est un problème qu'il faut résoudre assez rapidement."

Dans les commentaires en-dessous du message avertissant la communauté de ces incivilités, plusieurs usagers de la bicyclette racontent avoir vu des petits éclats de verre sur leur chemin, dans différents quartiers. Michel Roudaut a lui aussi constaté leur présence sur une bande cyclable en centre-ville. Le co-président de l'association Brest à pied et à vélo (BAPAV) est consterné :

Ça me paraît le fait de quelqu'un qui n'est pas bien dans sa tête, c'est vraiment idiot.

Alors qui est ce mystérieux saboteur ? Kevin esquisse un signalement : "c'est un homme autour de 30 à 35 ans, mince, à la peau blanche. Il mesure environ 1m75 et portait une casquette."

La police de Brest ignore tout de ces actes de malveillance présumés, aucune plainte n'a pour l'instant été déposée. Les services de la ville n'ont rien constaté d'anormal non plus. La mairie précise qu'il n'est pas rare de retrouver des restes de bouteilles sur la voie publique, dans certains lieux festifs. Elle invite surtout les cyclistes qui seraient témoins de tels agissements à porter plainte.