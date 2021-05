Vol d'oeufs, décapitation : qui en veut aux cygnes de Nernier sur les bords du Léman ?

Les cygnes à Nernier, c'est une histoire vieille de plusieurs décennies. Chaque année lors de leur période de couvaison, ils viennent sur une des plages de cette paisible commune de 370 habitants située au bord du Léman. Malheureusement, la belle histoire se transforme en cauchemar pour les palmipèdes.

4 ans d'exactions

Depuis quatre années consécutives, le nid est attaqué : oeufs volés, oeufs cassés, animaux mutilés. Cependant, l'atrocité a passé un nouveau cap la semaine dernière. Un agent de la mairie a retrouvé un cygne décapité sur la plage. La maire de Nernier, Marie-Pierre Berthier, fait part de son incompréhension et colère. "Le plus terrifiant c'est que _vous avez des cygnes un peu partout le long du lac et cela n'arrive qu'à Nernier_. Je ne sais pas ce qu'il se passe."

Un habitant nous a dit qu'une fouine avait décapité ses oies. Je suis dubitative... Si ce sont des fouines, je ne sais plus quoi faire" - La maire de Nernier

Mais qui se cache derrière ces attaques ? La gendarmerie mène son enquête, la maire également s'interroge. Un coup de téléphone vient récemment de lui semer le trouble. "Un habitant d'une autre commune nous a appelés pour nous dire qu'une fouine avait décapité ces oies ! Je suis un peu dubitative... Elle est vraiment têtue alors cette fouine pour revenir chaque année au même endroit. Si ce sont des fouines, je ne sais plus quoi faire."

Mais s'il s'agit non pas d'une fouine mais bien d'un homme, l'édile le met en garde. "Si une personne a elle-même attaqué ou lâché son chien, c'est un délit et on portera plainte. On cherche. Nous ce que l'on veut, c'est comprendre."

De nouvelles caméras de surveillance

En attendant de trouver le coupable, la maire de Nernier a décidé de rajouter deux caméras dans le port, sur les trois déjà installées, afin de filmer la zone où est situé le nid. Ajoutez à cela le dispositif de sécurité déjà existant. "_On met des grilles et des barrière_s, non pas pour éviter ce genre de drame, mais parce que c'est tentant de les déranger en leur donnant par exemple du pain."

Les oeufs de la femelle décapitée la semaine dernière ont été récupérés par une habitante et donné à une association de protection des animaux.