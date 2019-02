Qui en veut aux forestiers-sapeurs du Sud Ardèche ?

Lalevade-d'Ardèche, France

Mercredi soir, un engin de débroussaillement a été incendié sur la crête de Montagard, sur la commune d'Ailhon. Le 10 janvier, un abri de chantier des forestiers-sapeurs était détruit par les flammes à Mercuer, à proximité du col de Farges. Le 1er janvier, un tracteur épareuse et un abri de chantier étaient incendiés aussi à Chirols, dans le massif de Sainte-Marguerite.

Tous les faits se sont donc déroulés sur le secteur de Lalevade ; tous visaient le service départemental des forestiers-sapeurs.

Près de 300 000 euros de dommages

La destruction du matériel des forestiers-sapeurs représente pour le Département de l'Ardèche 300 000 euros de dommages. Il va devoir racheter en urgence un nouvel engin de débroussaillement.

Dans un communiqué, Laurent Ughetto, président du conseil départemental, ne cache pas sa colère : "les Forsaps protègent les habitants et la nature si chère aux Ardéchois.e.s. C’est leur mission ! Ces actes malveillants et répétés sont d’une lâcheté sans nom. Je souhaite que leurs auteurs sachent qu’une nouvelle plainte a été déposée auprès de la gendarmerie d’Aubenas et que nous mettrons tout en oeuvre pour les retrouver. L’équipe de Lalevade se retrouve désormais avec un seul engin de débroussaillement au lieu de trois. Les Forsaps ne peuvent plus faire correctement leur travail, et le Département doit acheter en urgence un nouveau camion, ce qui engendre des frais non prévus et un gaspillage de l’argent public. A travers les Forsaps, ce sont tous les Ardéchois qui sont touchés par ces actes. Je partage la colère et l’écoeurement de nos équipes, et tiens à les assurer de tout mon soutien."

Le Département, qui avait déjà porté plainte pour les faits du mois de janvier, vient de déposer une troisième plainte. Les enquêtes n’ont rien donné jusqu’ici.