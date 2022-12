Qui en veut aux moutons du parc animalier de Lussas ?

Tout a commencé le 10 novembre dernier. Jordan Portilho retrouve une carcasse de brebis, éventrée dans une pâture de Saint-Jean-le-Centenier à quelques kilomètres de Lussas. C'est là où le parc animalier a acheté quelques hectares de terrain pour faire passer l'hiver aux moutons et aux chèvres. Il ne signale pas la mort de cette brebis.

Une brebis avec un balle dans la tête

Très vite les morts se multiplient. Etrange alors qu'il ne s'est jamais rien passé dans ces pâturages et qu'aucun des éleveurs voisins n'a de problème. Jordan signale ces morts à la gendarmerie. Il découvre qu'une brebis a reçu une balle en pleine tête.

Les gendarmes ouvrent une enquête. Mais jusque-là le mystère reste entier. Une bête a donc été tuée par balle. Les autres moutons ont été attaqués par des chiens. Mais le grillage et la clôture électrique ne sont endommagés nulle part. Un peu comme si un homme avait soulevé le grillage pour introduire des chiens. La dernière attaque a eu lieu le 3 décembre. Un bouc a été mordu à la cuisse gauche. Il est en soin dans un enclos du parc et Jordan ne sait pas s'il va survivre.

Jordan rapatrie ses moutons à Lussas. Il ne reste plus que quelques chèvres à Saint-Jean-le-Centenier qu'il va bientôt ramener à proximité du parc animalier.

Les moutons ont été rapatriés à Lussas © Radio France - Pierre-Jean Pluvy

L'oeuvre d'un déséquilibré ?

Jordan ne comprend pas ce qu'il lui arrive. Le jeune gérant de ce parc qu'il a créé en 2009 est à la fois en colère, sous le choc. Pourquoi s'en prend-on à ses bêtes ? Il y avait 3000 visiteurs par an dans ce parc à ses débuts. Il y en a 32 000 aujourd'hui. Un vrai succès. Y a-t-il des jalousies ? Quelqu'un n'a-t-il pas apprécié que le parc achète des terres à Saint-Jean-le-Centenier ? Ou bien est-ce l'œuvre d'un déséquilibré ? il n'y a aujourd'hui aucune réponse. Et Jordan craint chaque matin de retrouver des bêtes tuées. Des bêtes qu'il aime et qui ont toutes un nom. "J'en fait des cauchemars dit-il et la semaine dernière j'ai rêvé qu'on me tuait".