Qui en veut aux platanes de Gorniès ?

Deux des platanes plus que centenaires plantés le long de la départementale 25 qui traverse le petit village de Gorniès dans les gorges de la Vis ont été dégradés. Un trou a été percé dans le tronc et un produit toxique injecté pour les faire mourir.

Gorniès, dans les gorges de la Vis (Hérault) : 128 habitants. C'est à l'Escoutet, non loin de la mairie que deux platanes ont été endommagés. De loin, ce sont des platanes comme on en voit le long de toutes les routes du département. Mais quand on s'approche, on s'aperçoit qu'ils souffrent. Une partie de leur écorce est tombée, tout comme les feuilles sur les branches. Il faut se pencher près du sol pour en trouver la cause : à la base du tronc en effet, un petit trou parfaitement rond réalisé apparemment avec une perceuse.

Le trou a été réalisé à la base du tronc © Radio France - Sylvie Duchesne

" Ils peuvent gêner quelques voisins, vous voyez, ils ne sont plus taillés, donc ça met des feuilles dans les chéneaux, sur les toits et ça coupe aussi le soleil"

Jean Paul Causse habite tout près des platanes endommagés Copier

La maire de Gorniès a alerté le conseil départemental qui gère les platanes. Le département a aussitôt porté plainte. Car on ne s'en prend pas impunément à ces arbres plus que centenaires. Ils ont en effet été plantés au moment de la construction de la route, au milieu du 19 siècle. Des arbres comme cela, il y en a 50 000 dans l'Hérault. Ils font partie intégrante du paysage.

Près de 2 millions d'euros par an dépensés par le département pour les platanes

Une dizaine de plainte sont déposées chaque année auprès de la gendarmerie. Une enquête de voisinage est alors menée pour retrouver les coupables. C'est rarement le cas. Si tel était le cas, ils risquent de 750 à 1500 euros d'amende. Ils doivent en plus indemniser le département à raison de 5000 euros par arbre détruit.

Le conseil départemental est aussi régulièrement saisi par des riverains pour que des platanes soient abattus. Les demandes sont examinées par une commission qui se réunit 3 fois par an. Les arbres sont enlevés si les racines deviennent trop invasives et portent atteinte aux maisons.

Le département les remplace dans la plupart des cas. L'entretien de ces platanes lui coûte entre 1,3 à 2 millions par an .