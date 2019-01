Qui est Crescent Marault, le candidat de la droite à Auxerre pour 2020 ?

Crescent Marault (à droite) mènera la liste de la droite et du centre à Auxerre aux prochaines municipales. Il prend la suite de Guillaume Larrivé, candidat en 2014.

Auxerre, France

La droite auxerroise n'a pas tardé à dégainer son candidat pour les élections municipales de 2020 : Crescent Marault, actuel maire de Saint-Georges-sur Baulche, conduira la liste de la droite et du centre. Il succède à Guillaume Larrivé, candidat en 2014, réélu député en 2017, qui souhaite se consacrer à son activité sur le plan national. Le non-cumul des mandats interdit désormais d'être maire et député en même temps. Guillaume Larrivé est de plus secrétaire général délégué au projet au parti Les Républicains.

Crescent Marault a 48 ans, il est chef d'entreprise depuis 20 ans, actuellement à la tête d'une PME de 5 salariés à Monéteau qui fait du mobilier de bureau. Il passe donc de Saint-Georges-sur-Baulche à Auxerre, n'est-ce pas un handicap pour faire campagne, et devenir maire d'Auxerre ? "Je travaille sur Auxerre, j'habite à nouveau sur Auxerre, donc je me sens Auxerrois, il n'y aucun souci là-dessus", affirme-t-il.

Un nouveau... pas si nouveau

Si Crescent Marault est pour l'instant peu connu des Auxerrois, il n'est pour autant pas un novice en politique. Membre du parti Les Républicains, il a soutenu Alain Juppé lors de la primaire de la droite en 2016. Il est surtout maire de Saint-Georges-sur-Baulche depuis 2010. Mairie qu'il a emporté lors des élections qui suivaient la mise sous tutelle de la commune, le précédent maire ayant été mis en minorité par son conseil municipal.

Cette expérience, Crescent Marault estime que c'est pour lui une force : "je suis arrivé à Saint-Georges dans une situation difficile. Donc je pense que j'ai démontré mes capacités à rassembler, à écouter, à trouver des solutions", explique-t-il.

Un discours que reprend un de ses amis politiques, le maire LR de Venoy Christophe Bonnefond : "pour moi c'est quelqu'un de performant qui a su prendre Saint-Georges dans des conditions très compliquées, tout en étant chef d'entreprise. C'est une personne très complète".

Il espère être celui qui battra la gauche, à la tête de la ville depuis 2001, et le début du premier mandat de Guy Férez. Crescent Marault estime qu'Auxerre est "en lent déclin" démographique et économique.