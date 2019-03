Qui est l'Héraultais qui sera jugé en Irak pour terrorisme?

Saint Just

Yassine Sakkam a 30 ans. Fin 2014, il quitte Saint-Just, le village qui jouxte Lunel et où il a grandi. Direction la Syrie. Sur place, il rejoint les rangs de Daech. Et son petit frère Karim qui lui a quitté l'Hérault cinq ou six mois auparavant. Aujourd'hui, c'est d'ailleurs la raison qu'invoque Yassine Sakkam pour expliquer son départ : aller chercher son frère cadet pour le ramener à la maison.

Pourtant, des photos les montrent tous les deux, sourires aux lèvres et armes de guerre à la main. Finalement Karim meurt en mai 2015 dans un attentat suicide à un poste frontière mais Yassine Sakkam reste là-bas et arrive même à convaincre Saïda de le rejoindre. L'Héraultaise fait le voyage avec sa fille de 6 ans. Le couple se marie et de cette union naît un garçon.

Cela fait presque deux ans que la mère et les deux enfants sont détenus dans un camp. Depuis Saint-Just, les grands parents et les oncles remuent ciel et terre pour faire rapatrier les petits. Quant à Yassine, il a été arrêté par les forces Kurdes et remis aux Irakiens comme 12 autres Français, accusés d'avoir d'appartenance au groupe État Islamique. La date de leur procès n'est pas encore fixée. Ils risquent la peine de mort.