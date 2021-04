Qui est responsable de la mort d'un pêcheur drômois en Isère ?

Le 24 mars dernier, Jean-Yves Ghinozzi, un pêcheur originaire de la Drôme est emporté par les eaux de la Bourne à Auberives-en-Royans (Isère). Son ami Michel, témoin du drame, et sa veuve pointe du doigt les gestionnaires de barrage et l'absence d'un système d'alerte.

Deux semaines après la mort de Jean-Yves Ghinozzi, un pêcheur originaire d'Upie dans le Drôme, les questions sont encore nombreuses. D'après son ami Michel, l'homme de 61 ans a été emporté après un lâcher d'eau de barrage en Isère. Les gestionnaires des structures se dédouanent de toutes responsabilité dans cette histoire.

Qui est le responsable ?

Alors que la veuve de Jean-Yves Ghinozzi souhaite connaître le fin mot de cette histoire, EDF précise que son barrage installé dans le secteur n'est pas à l'origine du drame. Dans cette zone, un autre barrage géré cette fois par le Syndicat d'Irrigation Drômois, est pointé du doigt. Mais là aussi, c'est l'incompréhension. "Nous n'avons eu aucun dysfonctionnement et aucun lâcher d'eau ce 24 mars. Nous avons donné les éléments au service de contrôle de sécurité hydraulique de la DREAL (Direction régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement NDLR). Il n'y a eu aucune variation de notre ouvrage lors de cette journée", précise Alain Gallice, le Directeur Des Exploitations de la Régie du Syndicat d’Irrigation Drômois.

Le responsable ne comprend pas cette montée des eaux soudaines, et regrette cette disparition. "C'est vraiment un drame mais nous ne sommes pas responsables", insiste Alain Gallice.

Peu importe qui est responsable...on s'en fiche - Michel, l'ami de Jean-Yves Ghinozzi

Et la sécurité dans tout ça ?

De son côté, Michel présent lors du décès du jeune retraité, déplore surtout la perte de son ami et le manque de sécurité. "Peu importe qui est responsable, on s'en fiche, ce n'est pas le plus important. Je souhaite juste que cela ne se reproduise plus. Il faut mettre en place des alarmes pour alerter les pêcheurs et les baigneurs. Parce que je peux vous assurer que j'ai un gros gabarit et avec quelques kilos en moins, j'étais également emporté par les eaux", sanglote l'ami de Jean-Yves Ghinozzi au téléphone.

Pour éviter qu'une telle situation ne se reproduise, le retraité va écrire au Préfet pour demander plus de sécurité autour des barrages.