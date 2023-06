Procès Fortin : qui étaient les sept autres cibles du tueur de DRH ?

Il y avait 1.765 kms au compteur de la voiture de location que Gabriel Fortin a loué, le 25 janvier 2021, et dans laquelle il a été arrêté trois jours plus tard, le 28 janvier, à Valence. Ces informations, c'est l'ancien commandant Marc Giraud qui les donne à la cour d'assises de la Drôme, au 6e jour du procès. Il était en charge de l'investigation à l'époque des faits. Si le nombre de kilomètres paraît énorme, c'est que Gabriel Fortin avait une liste de victimes potentielles beaucoup plus longue que les trois personnes qu'il est accusé d'avoir assassinées , estiment les enquêteurs. Il avait d'ailleurs effectué quasiment le même parcours, deux ans auparavant, en 2019. Un périple que les enquêteurs considèrent aujourd'hui comme une "reconnaissance".

D'autres victimes sur sa liste ?

À la barre, le commandant détaille tous les déplacements, toutes les notes de Gabriel Fortin. Car l'accusé notait de manière presque maladive tous ses déplacements, ses dépenses, parfois des conversations entières qu'il retranscrivait presque mot pour mot. Des dizaines de milliers de fichiers ont été retrouvés dans son ordinateur, preuve de repérages ou de surveillances physiques.

Son seul flirt connu

Parmi les cibles supposées de l'accusé, Maud, un vague flirt datant de son adolescence, le seul qu'on lui ai connu, mais par lequel Gabriel Fortin était visiblement obsédé. Après l'avoir revue pour un déjeuner en 2008, il l'a avait harcelée sur les réseaux sociaux et la blâmait, dans ses notes pour "atteinte à son bien être". À la barre, ce mardi, le commandant parle d'une forte probabilité [qu'elle soit dans la liste de personnes visées par l'accusé NDLR] aux vues "des repérages physiques et précis sur son habitation". Le 27 janvier 2021 au matin, les relevés de carte bleue montrent que "Gabriel Fortin a pris de l'essence à dix kms de chez elle" près de Nanterre. Alors qu'il venait d'Alsace et qu'il se rendait dans la Drôme, ce détour conséquent conforte les enquêteurs dans leurs suppositions. Elle avait déménagé quelques mois auparavant.

Son ex supérieur hiérarchique

Autre victime visée, Philippe Coulmont, le supérieur hiérarchique direct de Gabriel Fortin, à Faun, en Ardèche. Il n'était pas sur site le jour de l'assassinat de Géraldine Caclin, mais c'est bien son nom qui a été prononcé par Gabriel Fortin quand il déambulait dans les couloirs, une arme à la main, le 28 janvier 2021. C'est bien lui qu'il voulait voir.

Deux avocats

Les avocats Me Leduc et Me Catherine Rousseau-Lienard, à l'époque de son conflit avec Francel, entreprise dont il a été licencié en 2006, par Bertrand Meichel, seul rescapé du périple meurtrier de l'accusé. Elle a refusé de le défendre à l'époque, aux Prud'hommes. "On a découvert des recherches sur cette personne et beaucoup de littérature sur les reproches qu'il lui faisait" détaille encore le commandant. "En 2015, elle a pris sa retraite, ça explique peut être pourquoi elle n'a pas été retrouvée." Quand à Me Leduc, il n'a pas souhaité collaborer avec la police. Les deux doivent être entendus jeudi par la cour.

Des ex collègues

Toujours d'après les recherches effectuées par Gabriel Fortin et les documents informatique saisis sur son ordinateur, le commandant continue sa liste et cite deux anciens salariés de chez Francel, Isabelle L. et Donatien J., sur lesquels Gabriel Fortin a pris beaucoup de notes.

Le procureur de la République de Valence

Enfin, le procureur de la République de Valence, Alex Perrin à l'époque, était dans le viseur de Gabriel Fortin suppose le commandant. "Il revenait de Guilherand-Granges vers Valence [au moment de son arrestation NDLR] pour s'en prendre au procureur, symbole de la justice" estime le commandant. La police a retrouvé dans les notes de l'accusé une localisation précise des bureaux d'Alex Perrin, "il a même cherché son domicile en trouvant un Alexandre Perrin dans la Drôme, qui n'était pas le procureur". L'ancien policier voit aussi un lien entre le nom de l'ancien procureur de la République de Valence et le faux nom utilisé par Fortin lorsqu'il s'est rendu, en repérage, au pôle emploi de Valence, en octobre 2020. Il avait donné comme identité "Frédéric Perrin".