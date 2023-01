Qui étaient les deux jeunes morts sur une route de Saint-Herblain en fuyant la police ?

Pourquoi ces deux jeunes hommes, âgés de 21 ans, ont refusé d'obtempérer quand la police les sommait de s'arrêter? Pourquoi leur voiture était stationnée en pleine voie et en pleine nuit dans le quartier des Dervallières, à Nantes? Moins de 24 heures après le dramatique accident, le procureur de la République de Nantes, Renaud Gaudeul, n'est pas en mesure encore de répondre à ces questions.

Ce que l'on sait à ce stade, c'est que les deux jeunes n'étaient pas connus de la justice. Tous deux résidaient dans des communes voisines du Morbihan, l'un à Béganne, l'autre à La Roche Bernard. Le conducteur était titulaire du permis et propriétaire de la voiture.

La police n'a retrouvé ni drogue ni armes dans la Renault Mégane, très abîmée tant le choc a été violent. Le procureur a demandé des analyses toxicologiques mais les résultats ne seront pas connus "tout de suite", précise-t-il. Les autopsies seront pratiquées, elles, jeudi et vendredi.

D'après les trois agents de Police Secours qui ont pris en chasse la voiture, elle roulait à très vive allure : "plus de 140km/h sur la quatre voies en direction de Vannes et plus de 100km/h dans le centre-ville de Sautron". L'enregistrement audio, dans le véhicule de police, montre que le trajet de 10 kilomètres (en agglomération) a duré six minutes, ce qui indique une vitesse moyenne supérieure à 100km/h.

Aucun élément à ce stade ne met en cause la police

A la bande audio s'ajoutent "des constatations" faites sur le véhicule de police et son conducteur (alcool, stupéfiants) et "à ce stade" le procureur n'a aucun élément "mettant en cause les services de police". Renaud Gaudeul ajoute que la "mise en danger de la vie d'autrui" dans ce dossier n'est pas constituée : "Ce n'est pas parce qu'il y a une course poursuite qu'il y a une responsabilité à aller chercher, s'agissant des services de police. Il ne faut pas, me semble-t-il, inverser les responsabilités."

Le procureur de la République reconnaît toutefois que ces courses poursuites "créent un danger". Il rappelle qu'il faut, à chaque fois, savoir apprécier la situation : "Sinon, on demande aux policiers de rester au commissariat et de ne plus sortir."

Lorsque la voiture des deux jeunes s'est engouffrée rue de la Syonnière, à Saint-Herblain, le policier qui conduisait a ralenti : "Il connaissait la dangerosité de cette route, pleine de virages dans la forêt". Le véhicule est arrivé sur les lieux moins d'une minute après l'accident. La voiture des deux jeunes était encastrée contre un arbre. Le conducteur est mort sur le coup et son passager quelques instants plus tard.