Qui étaient les sept militaires du 5e Régiment d’hélicoptères de combat de Pau morts au Mali

Pau, France

Ce lundi soir, 13 militaires français de l'opération Barkhane sont morts au Mali dans une collision accidentelle de deux hélicoptères lors d'une opération de combat contre des djihadistes, a-t-on appris ce mardi. Sept d'entre eux étaient basés à Pau, au 5e régiment d'hélicoptères de combat de Pau. Qui étaient-ils ? Le ministère de la Défense a communiqué quelques éléments de biographie.

Pierre Bockel, lieutenant, 28 ans

Lieutenant Bockel - Ministère de la Défense

Natif de Mulhouse, fils de l'ancien maire de Mulhouse, était engagé dans l'armée depuis plus de huit ans en tant qu’officier sous contrat pilote. Formé à Coëtquidan, puis à l'école de l'aviation légère de Dax, puis au Luc en Provence, il avait obtenu son brevet de pilote opérationnel sur hélicoptère de manoeuvre PUMA en mai 2015 et rejoint les écoles de Coëtquidan. Pilote opérationnel performant et sportif d’excellent niveau, il fait preuve au quotidien d’un engagement personnel remarquable au sein de son unité. Officier de grande classe et exemplaire, il est très apprécié de ses subordonnés et de ses chefs. Projeté à quatre reprises au Mali dans le cadre de l’opération Barkhane entre 2017 et 2019, en tant que pilote sur COUGAR Rénové, il se montre particulièrement performant dans la réalisation des missions qui lui sont confiées. Ses deux dernières projections lui ont permis d’atteindre un excellent niveau technique et de compléter ses connaissances dans le domaine tactique. Il vivait en couple et allait bientôt être père.

Julien Carette, adjudant-chef, 35 ans

Julien Carette - Ministère de la Défense

Ce natif de Roubaix s'était engagé à l'âge de 18 ans au 48e régiment de transmissions d’Agen. A sa sortie de l'école nationale des sous-officiers d'active, il est affecté au 5 e régiment d’hélicoptères de combat (5e RHC) à Pau en tant que mécanicien cellule et moteur. Il poursuit brillamment sa formation jusqu’à obtenir en 2013 la qualification de mécanicien volant sur appareil à voilure tournante. Au cours de cette affectation, il est projeté à de nombreuses reprises (Côte d’Ivoire, Tchad, Mali, Burkina-Faso, Afghanistan). Il est notamment engagé au sein des opérations Serval puis Barkhane à plusieurs reprises. "Il se distingue au cours de ces projections par sa grande compétence et son entier dévouement", dit le Ministère de la Défense. En novembre 2019, il est à nouveau projeté dans le cadre de l’opération Barkhane en tant que mécanicien navigant Cougar. "Sous-officier charismatique et passionné par son métier, l’adjudant-chef Julien Carette remplit toutes ses missions avec une grande efficacité et se révèle être un mécanicien de premier ordre"; poursuit le ministère. Il est titulaire de la médaille d’outre-mer agrafes « République de Côte d’Ivoire » et « Tchad », de la médaille commémorative française agrafe « Afghanistan », de la médaille d’or de la défense nationale, du titre de reconnaissance de la nation, de la croix du combattant. Il est également cité à l’ordre de la brigade avec attribution de la médaille d’or de la défense nationale à titre exceptionnel avec étoile de bronze. Julien Carette vivait en couple et était père de deux enfants.

Clément Frisonroche, capitaine, 28 ans

Clément Frisonroche - Ministère de la Défense

C'était la première opération extérieure de Clément Frisonroche, 28 ans, marié et père d'un enfant, après 7 ans au service de la France. Sorti de Saint-Cyr, il était spécialisé sur l'hélicoptère Tigre, il était devenu chef de patrouille HAD en novembre dernier. Au 5e régiment d’hélicoptères de combat, il était affecté à l’escadrille d’hélicoptères d’appui protection n°1. "Il se distingue par ses belles qualités humaines et ses très bonnes connaissances techniques. Officier passionné et exemplaire, il se montre rigoureux et très performant en toutes circonstances", dit de lui le Ministère de la Défense. Il est titulaire de la médaille de bronze de la défense nationale et de la médaille outre-mer avec agrafe «Sahel».

Benjamin Gireud, capitaine, 32 ans

Benjamin Gireud - Ministère de la Défense

Né à Digne-les-Bains, Benjamin Gireud avait été envoyé à l'été 2019 sur l'opération Barkhane en tant que pilote Cougar. Il s'était engagé en 2009 en tant qu'officier sous contrat de pilote. D'abord pilote d'expérimentation et d'essai, il avait rejoint le 5e régiment d'hélicoptères de combat de Pau en tant que pilote sur hélicoptère de manœuvre et d'assaut. Il avait participé à plusieurs opérations à l'étranger : Epervier au Tchad en 2013, Serval au Mali en 2014 et quatre missions précédentes dans le cadre de l'opération Barkhane entre 2016 et 2018. "Officier pilote rigoureux et très performant, il possède un haut niveau de compétence professionnelle. Travailleur acharné, il remplit toutes ses missions avec un sens aigu du devoir et de la fraternité d’armes. Ses très belles qualités professionnelles et humaines en font naturellement un chef exemplaire, apprécié de ses subordonnés", dit de lui le ministère de la Défense.

Nicolas Mégard, capitaine, 35 ans

Nicolas Mégard. - Ministère de la Défense

Né à Villeneuve-Saint-Georges, le capitaine Nicolas Mégard s'était engagé il y a 14 ans, en tant que sous-officier d'active. Il se rendra au Kosovo avec le 35e régiment d'artillerie parachutiste de Tarbes. Devenu officier en 2009, il rejoint le 5e régiment d'hélicoptères de combat de Pau en novembre 2014. C'était sa quatrième "projection" au Mali. En juin 2018, ce père de trois enfant, marié, s'était vu confier le commandement de la 2e escadrille d'hélicoptères appui protection du régiment. "Officier exemplaire, il est aussi exigeant avec lui-même qu’avec ses subordonnés et a la pleine confiance de ses chefs. Toujours performant, d’une grande disponibilité, il montre de belles qualités humaines et professionnelles au quotidien. Tacticien chevronné, il fait toujours preuve d'une très belle hauteur de vue", selon les mots du ministère. Durant sa carrière, il avait été décoré de nombreuses fois (six médailles, et la croix du combattant).

Alex Morisse, lieutenant, 31 ans

Alex Morisse -

C'était la troisième mission au Mali d'Alex Morisse dans le cadre de l'opération Barkhane. Formé à St-Cyr Coëtquidan et à l'école d'aviation légère de l'armée de Terre de Dax et du Luc, ce natif de Champigny-sur-Marne s'était engagé il y a 10 ans dans l'armée en qualité d’officier sous contrat pilote. Il est affecté en janvier 2016 à l’escadrille d’hélicoptères d’appui protection n°1 du 5e régiment d’hélicoptères de combat. "Jeune officier rigoureux et consciencieux en toutes circonstances, il se montre exemplaire et suscite tout naturellement l’adhésion de ses subordonnés", dit de lui le ministère de la Défense. Le lieutenant Alex Morisse est titulaire de la médaille d’outre-mer avec agrafe « Sahel », de la médaille d’argent de la défense nationale et de la médaille de protection militaire du territoire.

Romain Salles de Saint-Paul, caporal-chef, 35 ans

Romain Salles de St Paul - Ministère de la Défense

Né en Colombie, Romain Salles de Saint-Paul s'était engagé il y a dix ans en tant que militaire du rang au 5e régiment d’hélicoptères de combat et obtient la qualification de marqueur baliseur. Il a fait partie des premiers engagés volontaires à avoir le statut de personnel navigant. Marié et père de deux enfants, ce n'était pas sa première participation à l'opération Barkhane. Il s'y était déjà rendu en 2015, 2018 et 2019. Le caporal-chef avait effectué ses premières missions au Gabon en 2010 et 2013. L'homme était titulaire de la médaille d’outre-mer avec agrafe Sahel et de la médaille d’argent de la défense nationale "Particulièrement disponible et agréable à commander, il est très apprécié de tous et s’investit pleinement dans la cohésion de son peloton aussi bien en métropole que sur tous les théâtres d’opérations", souligne le ministère de la Défense.