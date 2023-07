Qui était l'ancien élu retrouvé mort à Chailland, probablement tué par le fugitif Stéphane.L en cavale

Le fugitif en cavale dans le Maine-et-Loire a été arrêté ce mardi 4 juillet 2023 par les forces de l'ordre près d'Angers à Avrillé. L'homme d'origine réunionnaise âgé de 42 ans était incarcéré en prison à Argentan dans l'Orne. Lors d'une permission de sortie, il s'est évadé. Lors de sa cavale, il est soupçonné d'avoir tué deux personnes et agressé une femme enceinte. Ses deux victimes présumées seraient l'ex-compagne d'un de ses codétenus, tué à Angers, et un Mayennais à Chailland. Il s'appelait Jean-Claude.H et aurait été tué ce samedi.

Un homme très apprécié à Chailland

Jean-Claude. H 72 ans, garagiste et ex-élu de la commune, était un symbole dans son petit village de 1.000 habitants. Encore ce mardi matin, Chailland était sous le choc.

En plein milieu du village, les rues sont désertes, les quelques commerces sont fermés, seule une agence immobilière et Maëlys, la coiffeuse, sont ouverts.

Maëlys, connaissait le septuagénaire depuis presque 20 ans :

« Jean-Claude est très connu sur Chailland. Il était toujours prêt à servir qui que ce soit. C'est lui qui m'avait fait visiter le salon pour mon ouverture. Au début, je croyais même que c'était le maire de Chailland ! C'était quelqu'un de super, très serviable pour son village. C'est un ange qui est parti trop tôt."

Qui ne connaissait pas Jean-Claude ?

Jean-Claude. H était une figure dans ce petit bourg. Patrick, un habitant, se confie les yeux humides.

"Qui ne connaissait pas Jean-Claude ? Il allait boire son petit café, sa petite bière, comme tout le monde. Il était serviable" , Patrick cogne son cœur avec son poing, quand on lui demande pourquoi, il répond "c'est que ça fait mal au cœur, parce qu'on le sait qu'il est mort et il ne méritait pas d'être tué de la façon où il a été tué."

Après le choc et la tristesse, c'est aussi la peur qui gagne le cœur de Patrick : "On vit avec la crainte. C'est un choc quand même pour moi et pour d'autres personnes à Chailland, on est obligé de fermer toutes les portes, de faire très attention."

La solidarité s'organise après ce drame. Une cagnotte a été mise en ligne pour les obsèques et la famille de la victime.