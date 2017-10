Qui sont ceux qui en veulent au drapeau anti-Trump installé au Lieu Unique ?

Le drapeau anti-Trump installé au Lieu Unique, à Nantes, a été attaqué par un drone dans la nuit de mardi à mercredi. Ce n'est pas la première fois que la campagne "He Will Not Divide Us" est prise pour cible.

La campagne pour "capturer le drapeau" installé sur la Tour LU, à Nantes, a franchi une nouvelle étape. Dans la nuit de mardi à mercredi, l'installation anti-Trump du trio Rönkkö, Turner et Labeouf (un acteur qui a notamment joué dans les films Transformers) a été attaquée par un drone qui transportait un objet enflammé. La manœuvre a échoué (le drapeau est ignifugé), mais a trouvé un large écho sur 4chan et jeuxvideo.com, deux forums où se réunissent ceux qui font la guerre au drapeau "He Will Not Divide Us".

"Avec l'élection de Donald Trump, il y a tout un mouvement qui est né sur 4chan, ce qu'on appelle l'alt-right, à savoir l'extrême droite un peu décomplexée, explique Jean-Marc Manach, journaliste spécialisé qui connaît très bien ces forums. Cela réunit aussi bien des néonazis que des suprématistes ou des racistes, parce que sur 4chan, la liberté d'expression c'est la règle. Sur jeuxvideo.com, il y a aussi pas mal de petits jeunes qui sont pro-FN ou pro-extrême droite et qui organisent leur campagne de déstabilisation politique sur Internet."

"Des trolls"

Au début de l'année, ces internautes sont partis en guerre contre "He Will Not Divide Us" ("Il ne nous divisera pas"), une installation anti-Trump censée durer quatre ans. Aux Etats-Unis, ils sont parvenus à "capturer" le drapeau, à l'issue d'une campagne de repérage devenue mythique sur 4chan. A Liverpool, en Angleterre, le drapeau et sa caméra qui le filme 24h/24 ont été enlevés sur conseil de la police. "Ce qu'il faut comprendre c'est que 4chan, c'est des trolls. Un troll, c'est quelqu'un qui cherche à vous déstabiliser sur internet. Sauf que là, ils ont des motivations politiques. Et à partir du moment où ils peuvent s'attaquer à des symboles représentant la démocratie ou représentant des valeurs anti-Trump, ils vont s'attaquer à ce symbole-là", explique encore Jean-Marc Manach.

Sur ces forums, la mobilisation a donc repris après l'arrivée du drapeau, à Nantes, à la mi-octobre. Sur 4chan, on peut trouver des photos comme celle reproduite ci-dessous, une photo satellite du Lieu Unique avec des annotations pour localiser la caméra. Sur jeuxvideo.com, l'un des utilisateurs a posté une vidéo d'un drone lance-flammes, avant même l'attaque de cette semaine.

Une des photos "explicatives" que l'on peut trouver sur le forum 4chan - Capture d'écran

"L'intelligence des foules"

Sur le forum de jeuxvideo.com, la discussion consacrée au drapeau sur la tour LU a dépassé les 800 pages. Avec, tout du long, de nombreuses "propositions" pour capturer ou détruire le fameux drapeau. "Sur 4chan, c'est l'intelligence des foules, explique Jean-Marc Manach. Il y en a qui vont balancer des idées bêtes et d'autres qui vont balancer des idées plutôt pertinentes. Au fur et à mesure, par capillarité, il y a quelqu'un qui va passer à l'acte. C'est ça qui fait la force de ces forums."