Qui sont les Français jugés et condamnés à mort en Irak pour appartenance au groupe Etat Islamique ?

Arrêtés en Syrie avant d'être transférés en Irak en février, 11 Français sont jugés devant la cour pénale d'Al-Karkh à Bagdad depuis dimanche. Comme le prévoit la loi irakienne, sept d'entre eux, accusés d'avoir rejoint le groupe Etat Islamique (EI), ont été condamnés à mort cette semaine, suscitant un vif débat en France. Trois sont originaires de la région Occitanie, un de la Côte d'Azur, un d'Ile-de-France, un du Nord et un d'Auvergne-Rhône-Alpes. Voici, selon des informations collectées par l'AFP, ce que l'on sait de ces ressortissants.

Léonard L.

Parisien, âgé de 32 ans et converti à l'Islam, il fréquente assidûment le site internet jihadiste francophone Ansar Al-Haqq dès le début des années 2000. Il rejoint la Syrie avec sa femme et ses deux enfants en juillet 2015 alors qu'il est sous contrôle judiciaire.

Condamné en son absence en juillet 2018 à cinq ans de prison dans le dossier Ansar al-Haqq, il est surtout connu des services de renseignement pour avoir cofondé l'association Sanabil, dissoute fin 2016 car elle contribuait sous couvert d'aide aux détenus à radicaliser des prisonniers. Selon un enquêteur interrogé par l'AFP, "tous ceux qui ont été impliqués directement ou indirectement dans les attentats depuis janvier 2015 ont été en lien direct ou indirect avec Sanabil."

Kévin G.

Arrêté en Syrie avec son demi-frère Thomas C., 31 ans, sa mère et son épouse, ce Français de 32 ans, né à Figeac (sud-ouest), est marié à une nièce des frères Fabien et Jean-Michel Clain, abattus en Syrie en février. Connus pour leur appartenance la filière jihadiste toulousaine, ils avaient revendiqué les attentats du 13 novembre 2015 à Paris.

Selon l'instruction, Kévin G., condamné à neuf ans de prison en France, a d'abord rejoint le Front al-Nosra (ex-branche d'Al-Qaïda en Syrie) avant de prêter allégeance à l'EI. Durant l'instruction, il a également affirmé avoir combattu en Syrie et en Irak. Une version sur laquelle il est revenu durant son procès. Il a expliqué au juge irakien avoir été transféré à Mossoul, "capitale" de l'EI en Irak de 2014 à 2017, pour y être hospitalisé afin de soigner une blessure et non pour combattre.

Mustapha M.

Français d'origine tunisienne âgé de 37 ans, et originaire de Toulouse (sud-ouest) Mustapha M. a également vécu à Metz (nord-est). Divorcé, père d'une famille recomposée de cinq enfants, il dit avoir servi dans l'armée française de 2000 à 2010, notamment "en Afghanistan en 2009".

"Je ne suis pas coupable des crimes et des meurtres, je suis coupable d'être parti la-bas" en Syrie, a-t-il affirmé durant son procès avant de "demander pardon au peuple irakien, syrien, à la France et aux familles de victimes".

Passé par la Belgique puis par le Maroc, ce Français a ensuite suivi "des formations religieuses et militaires à Alep", dans le nord de la Syrie, d'après des informations obtenues par l'AFP. Il a également expliqué avoir suivi "des formations obligatoires religieuses et militaires à Mossoul" avant de se voir remettre "une Kalachnikov et un salaire mensuel de 200 dollars" en tant que "médecin des armées".

Salim M.

Salim M., 41 ans, a appartenu à la brigade Tariq ibn Ziyad, une unité de l'EI menée par un ancien légionnaire français originaire de Lunel (Hérault), comme Yassine S. et une vingtaine d'autres Français ayant rejoint l'EI selon le Centre d'analyse du terrorisme (CAT). Cette "cellule de combattants européens" décrite par Wahington comme un "vivier d'auteurs d'attaques en Irak, en Syrie et à l'étranger" a compté jusqu'à "300 membres".

Toujours selon le CAT, Salim M. a hébergé à Raqa Jonathan G., un autre jihadiste d'origine toulousaine, capturé en Syrie et remis à la justice française. Soupçonné d'avoir joué un rôle important dans l'acheminement de jihadistes français en Syrie, il aurait livré de nombreuses informations aux enquêteurs selon l'Express.

Yassine S.

Yassine S., 29 ans, originaire de Saint-Just, près de Lunel (Hérault), a gagné la Syrie en 2014 pour rejoindre son frère, tué dans un attentat suicide à la frontière irakienne en 2015. Il a indiqué au juge avoir également fait venir une jeune Française de sa famille élargie, Saïda, pour l'épouser. Elle est, selon lui, aux mains des Kurdes en Syrie avec leur fils et une fille qu'elle a eue d'un premier mariage.

Devant la cour, il a admis avoir "participé à des combats contre l'Armée syrienne libre" (ASL, rebelles) mais assuré avoir déchanté et tenté de fuir. "Mais c'était dur de trouver un passeur, car je n'étais pas un civil, mais un terroriste, un type de l'EI", a-t-il dit au juge.

Cité ou apparu dans plusieurs entretiens avec la presse française, il est l'un des Français de l'EI les plus médiatisés.

Karam El H.

Arrivé en Syrie en 2014, Karam El H., 33 ans, est parti de Bruxelles (Belgique) où il vivait avant de rejoindre le groupe Etat Islamique. Il a également fait venir en Syrie deux femmes belges, épousées successivement. Il s'est rendu aux forces kurdes anti-EI en janvier 2018 en Syrie après que son frère, qui avait également rejoint l'EI, a été tué dans un bombardement.

Brahim N.

Originaire de Meyzieu près de Lyon, d'où sont partis plusieurs jihadistes français, Brahim N., 33 ans, est accusé par le renseignement français d'avoir facilité l'envoi de jihadistes en Syrie. Sur place, il aurait notamment fréquenté Foued Mohamed-Aggad, l'un des kamikazes du Bataclan, où a eu lieu une des tueries du 13 novembre 2015. Il a également incité un de ses frères à commettre un attentat en France, selon le CAT.



Mohammed B.

Mohammed B., 24 ans, était présenté comme Français jusqu'à ce qu'il affirme, mercredi, au juge qu'il était Tunisien résidant en France. Originaire de Cagnes-sur-Mer, il a rejoint la Syrie en voiture en 2015 alors qu'il était âgé d'à peine 20 ans.

Des photos de lui, arme à la main devant le drapeau noir de l'EI, ont été diffusées sur Internet. Devant le tribunal il a dit "regretter d'avoir rejoint l'EI". "Mais je ne regrette pas d'être allé en Syrie car là-bas j'ai ouvert les yeux" a-t-il ajouté.

Après trois ans comme "garde-frontière" du "califat" autoproclamé et planton de ses institutions, il a assuré avoir ensuite cherché à quitter l'EI. Il a déclaré au juge être parvenu à obtenir une "lettre de radiation" de l'EI mais l'avoir ensuite perdue sans expliquer dans quelles circonstances.