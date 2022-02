Qui sont les huit victimes décédées dans le drame de Saint-Laurent-de-la-Salanque

À l'issue des deux premières journées d'enquête, les huit personnes décédées dans le violent incendie de Saint-Laurent-de-la-Salanque n'ont toujours pas été formellement identifiées. Selon le procureur de la République de Perpignan, dix enquêteurs spécialisés se consacrent exclusivement à cette mission.

Mais dans le centre-ville de Saint-Laurent-de-la-Salanque où tout le monde se connait, les habitants constatent que certains de leurs voisins n'ont plus donné de nouvelles depuis le drame.

Une famille entière décimée

Les corps de deux adultes et deux jeunes enfants retrouvés dans l'un des trois immeubles sinistrés laissent peu de place au doute : "une famille habitait ici, un jeune couple avec un bébé et un garçon de deux ou trois ans", explique un voisin. Selon plusieurs témoignages, cette famille "très discrète" s'était installée depuis moins d'un an dans ce logement. Les parents "géraient un petit snack".

L'ainé était scolarisé en petite section de maternelle, à l'école municipale. "La maitresse nous a appelé lundi pour nous informer", témoigne un parent d'élève, "une cellule psychologique a été mise en place pour les enfants. Ma fille ne comprend pas ce qui se passe, si ce n'est que l'un de ses copains ne viendra plus à l'école".

À proximité de ces quatre victimes, les pompiers ont découvert un cinquième corps. Cette personne était visiblement hébergée dans le même logement, ce qui laisse penser qu'il pourrait s'agir d'un proche. Des voisins évoquent la présence "d'un beau-père" sur les lieux au moment du drame.

Trois autres victimes

Parmi les victimes découvertes dans l'immeuble attenant, figurerait un jeune homme qui n'a plus donné signe de vie depuis le drame. Selon des témoignages, ce "jeune de 21 ans" était "originaire du village" et "vivait seul". Un autre corps a été découvert dans les décombres du même bâtiment.

Dans le troisième immeuble sinistré, une ultime victime a été découverte par les pompiers ce mardi à la mi-journée : il s'agit d'une femme, mais les informations divergent quant à son âge, compris entre 60 et 80 ans.