Qui vandalise les dépôts de déchets du pays Beaume Drobie en Ardèche ?

Qui s'amuse à détériorer les conteneurs à déchets du Pays Beaume Drobie ? Le 10 octobre dernier, un incendie volontaire a détruit six conteneurs et une borne à verre. Cet acte de vandalisme est le 5e en deux ans. Incompréhensible pour la communauté de communes qui trouve la note très salée. Les bacs d'ordures ménagères ne sont pas assurables et coûtent entre 150 et 250 euros. La borne à verre revient à 2100 euros. Le coût total de ces incivilités atteint près de 9.000 euros en deux ans, soit l'équivalent d'un euro par habitant. Et cela pèsesur le coût de la collecte des déchets.

La communauté de communes a porté plainte. Et demande aux éventuels témoins de l'informer ou d'informer la gendarmerie de Largentière en charge de l'enquête.