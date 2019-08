Qui vole les fleurs dans le cimetière de Paimboeuf ?

Paimbœuf, France

Depuis décembre de l'an dernier, les vols se sont multipliés dans le cimetière de Paimboeuf. "Il y a toujours eu des vols comme dans tous les cimetières, mais là, depuis décembre de l'an dernier, il y a une recrudescence" témoigne Marie-Pierre. Cette femme raconte avoir mis des fleurs sur la tombe de son mari, à 9h du matin, l'après midi, elles n'y étaient plus. Il n'y a pas de vandalisme, pas de casse. Ce sont juste des vols de fleurs et de pots. Ça se passe en général au columbarium, à l'entrée du cimetière, le plus souvent en plein jour. Marie-Pierre, auteure de la pétition a été reçue en mairie.

Une affichette à l'entrée du cimetière © Radio France - Bertrand Pidance

Le maire, Thierry Brutus, a fait placer une affichette à l'entrée du cimetière pour avertir qu'une surveillance était en place et que la gendarmerie était alertée. Paimboeuf n'a pas de police municipale. Faut-il installer une caméra de surveillance ? Le maire a demandé à la directrice générale de ses services de faire une étude pour voir si, techniquement et financièrement, c'est réalisable. Un registre est ouvert en mairie pour les victimes de ses vols. Les communes de Corsept et Saint-Père-en-Retz connaissent le même problème.