Une violente explosion au gaz s'est produite vers 2h30 du matin dans la nuit de dimanche à lundi dans le centre de Quiberon, dans le Morbihan. Plusieurs bâtiments ont été touchés, dont une brûlerie de café. Il y a cinq blessés et de gros dégâts.

L'explosion a eu lieu en pleine nuit, à 2h30 du matin, dans le centre de Quiberon, rue de Verdun, près de la gare et de l'église, dans un secteur très commerçant. La réserve de la brûlerie de café de la presqu'île a été complètement soufflée, à l'arrière du bâtiment, le magasin situé à l'avant a totalement brûlé. Les dégâts sont aussi importants dans les bâtiments adjacents. Le souffle très puissant, a fait explosé de nombreuses vitrines, plusieurs habitations autour ont été touchées.

Cinq personnes ont été blessées, et notamment les deux propriétaires de la brûlerie de café Il s'agit toutefois d'un bilan provisoire, car des bâtiments sont toujours en feu. Les secours poursuivent leur travail de prospection dans ces bâtiments.

Dans la nuit, une trentaine de riverains a été évacuée et mis à l'abri dans une salle municipale, situé à proximité du casino. Des moyens importants de secours sont sur place. Un poste médical avancé a été mis en mis en place. Neuf ambulances sont sur place, cinq fourgons incendie et deux grandes échelles. Cette explosion serait d'origine technique, et donc accidentelle.