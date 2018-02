Quiksilver confirme la mort de son PDG, Pierre Agnès, disparu en mer mardi matin au large d'Hossegor dans les Landes, et fait part de sa profonde tristesse. L'enquête, elle, avance. L'hypothèse d'une mauvaise vague est de plus en plus privilégiée.

Trois jours après la disparition en mer du patron de Boardriders (Quiksilver, Roxy et DC Shoes), Pierre Agnès, l'entreprise de Saint-Jean-de-Luz a confirmé sa mort dans un communiqué ce vendredi.

"C’est avec une profonde tristesse que nous confirmons aujourd’hui que les efforts de recherche et de sauvetage n'ont pas permis de retrouver notre PDG, Pierre Agnès, disparu en mer depuis mardi matin". "Toute la famille de Boardriders et les milliers de personnes que sa disparition a touchés à travers le monde pleurent cette perte tragique. Nos pensées et nos prières vont à sa femme, ses enfants, sa famille et ses amis dans cette période extrêmement difficile".

Le groupe précise que plusieurs hommages seront organisés à travers le monde pour honorer la mémoire de l'ancien surfeur, ils seront communiqués ultérieurement. Ce vendredi soir, le Santocha Capbreton surf club organise une veillée de 18 à 20 heures, au siège du club.

"La grande famille du surf perd l’une de ses figures emblématiques"

La Fédération française de surf salue la mémoire d'"un sportif accompli, chef d'entreprise visionnaire", "discret et travailleur, fidèle en amitié" (...) et "dénicheur de talents". "La grande famille du surf perd l’une de ses figures emblématiques qui a marqué le monde sportif et économique local, national et international".

Parti mardi matin du port de Capbreton, son bateau retrouvé échoué à Hossegor

Pierre Agnès, 54 ans, a disparu en mer alors qu'il faisait une sortie de pêche. Selon les images de la vidéosurveillance de la capitainerie, son bateau avait quitté le port de Capbreton à 7h15 mardi matin. Le PDG de Quiksilver se serait ensuite retrouvé coincé par le brouillard, selon les premiers éléments de l'enquête. A un ami qui prenait de ses nouvelles au téléphone, il disait attendre que la brume se lève pour rentrer. Son bateau avait alors été retrouvé vers 8h30, vide, échoué sur la plage du Boîteux à Soorts-Hossegor.

L'important dispositif de recherche mis en place n'aura pas permis de le retrouver.

L'hypothèse d'une mauvaise vague de plus en plus privilégiée

Et après quatre jours d'enquête, c'est bien la météo qui semble expliquer ce drame. Ce vendredi après-midi, les enquêteurs de la gendarmerie maritime de Brest, spécialisés dans les disparitions en mer, ont fait un premier point sur leurs investigations avec le procureur de Dax. Et ils commencent à comprendre ce qu'il s'est passé. Il est ainsi de plus en plus vraisemblable que Pierre Agnès ait pris une vague de côté qui l'a fait chavirer. C'est l’hypothèse principale des enquêteurs pour l'instant puisqu'ils ont écarté les autres : les indices sur la coque montrent qu'il n'a pas été heurté par un objet flottant, les moteurs n'ont pas encore été examinés mais ils fonctionnaient à la sortie du port de Capbreton et Pierre Agnès était en parfaite santé.

Une simulation va être faite sur un appareil spécial

L'accident serait donc bien dû à la météo. A ce fameux brouillard qui l'aurait empêcher de bien voir les creux de 3 à 4 mètres de ce matin là et qui poussait le patron de Quiksilver à avancer lentement avec son hors-bord sans quille, moins stable donc dans les vagues. Mais pour confirmer cette piste les spécialistes de la gendarmerie maritime de Brest vont encore recouper toutes les critères météo de cette matinée de mardi : la force, la longueur, la hauteur de la houle, la direction du courant aussi. Ils vont également relever point par point les positions GPS de Pierre Agnès et feront ensuite une simulation avec un de leurs appareils spéciaux. Ils ne veulent rien laisser au hasard.