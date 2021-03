Il alerte les secours en mer pour rien : huit mois de prison ferme

Sa petite blague n'a pas vraiment fait rire les juges. Un homme a été condamné mardi 9 mars à huit mois de prison ferme par la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Quimper (Finistère), pour avoir "de manière délibérée, déclenché inutilement les secours et la mobilisation d’importants moyens de recherche", indique la préfecture maritime de l'Atlantique dans un communiqué ce mercredi.

Des heures de recherches pour rien

Dans la nuit du 5 au 6 juillet 2019, cet individu qui se trouve dans le secteur de Penmarch, non loin de la pointe de la Torche, signale une disparition inquiétante en mer. Aussitôt, le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) de Corsen déploie un gros dispositif de recherche : l'hélicoptère Dragon de la Sécurité civile, deux embarcations de la société nationale de sauvetage en mer (SNSM), et des moyens à terre des pompiers et de la gendarmerie nationale. Après plusieurs heures de recherches infructueuses, et face à l'impossibilité de joindre le témoin, les autorités finissent par comprendre qu'il s'agissait... d'un canular.

D'après l'article 322-14 du code pénal, le fait de "communiquer ou de divulguer une fausse information faisant croire à un sinistre et de nature à provoquer l'intervention inutile des secours" est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30.000 euros d'amende.

Le 196, uniquement en cas d'urgence en mer

La préfecture maritime rappelle que "la mise en œuvre inopportune des moyens de secours représente des sommes importantes pour le contribuable. A titre d’illustration, le coût horaire d’un moyen nautique se chiffre en centaines d’euros alors que celui d’un hélicoptère se chiffre en milliers d’euros (...) le message à retenir est donc simple : un seul numéro, le 196… mais uniquement en cas d’urgence en mer, à bon escient !"