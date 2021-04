Quimper : condamné à quinze ans de prison après quinze ans de cavale

Il s'était enfui lors de son procès à Quimper pour des viols sur sa fille et sa nièce avant d'être arrêté et condamné au Maroc pour actes de pédophilie : rejugé 15 ans après devant les assises du Finistère, un homme de 67 ans a été condamné jeudi 22 avril à 15 ans de prison. En février 2006, il avait pris la fuite au 4ᵉ jour de son procès devant la cour d'assises du Finistère, devant laquelle il comparaissait libre.

Condamné pour pédophilie au Maroc

Il avait bien préparé sa fuite, vidant quelques jours avant son procès ses comptes bancaires et achetant un billet d'avion aller simple pour Casablanca. Accusé de viols, tentatives de viols et agressions sexuelles sur sa fille et sa nièce alors qu'elles avaient entre 4 et 11 ans, il avait été condamné par défaut à treize ans de réclusion criminelle et un mandat d'arrêt à son encontre avait été décerné.

Ce n'est que plusieurs années après sa fuite qu'il a été arrêté au Maroc pour actes de pédophilie, "constitution d'une association criminelle" et "séjour" illégal dans le royaume. Pour ces faits, il a été condamné en mai 2013 à une peine d'emprisonnement de 12 ans par un tribunal de Casablanca devant lequel il s'était présenté en tant que journaliste.