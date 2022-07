Quimper : disparition inquiétante d'un garçon de 12 ans

Une disparition inquiétante à Quimper. Celle d'un garçon de 12 ans depuis ce lundi matin 10h. La police nationale lance un appel à témoin. Yvan Bikic a fugué quand il est sorti de la voiture de sa mère route de Pont l'Abbé à Quimper.

Au moment de sa fugue, il était vêtu d'un short et d'un tee-shirt, et d'une paire de baskets noirs. Il mesure 1,50 mètre et il est brun. Il n'a pas de papiers d'identité, ni téléphone, ni moyens de paiements. Contactez le commissariat de Quimper si vous avez des informations, au 02 90 41 35 50.