Quimper : fin de la détention provisoire pour l'ancien élu Nicolas Gonidec, qui reste en prison

Le tribunal de Quimper a levé la détention provisoire de Nicolas Gonidec, accusé d'agressions sexuelles et d'exercice illégale du métier d'infirmier

Après un refus en avril dernier par la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Rennes, Nicolas Gonidec a finalement obtenu, ce 23 juin, la levée de sa détention provisoire. Incarcéré depuis décembre 2021 dans le cadre de l'enquête sur des faits d'agressions sexuelles et d'exercice illégal de la profession d'infirmier, l'ancien élu quimpérois reste néanmoins en prison, selon les informations de France Bleu Breizh Izel.

Aménagement de peine

Condamné le 12 octobre 2021 par le tribunal correctionnel de Saint-Brieuc à trois ans de prison dont deux avec sursis pour exercice illégal de la profession d'infirmier à Rostrenen et agressions sexuelles à Quimper et Bourg-blanc, il avait bénéficié d'un aménagement de peine. Il portait un bracelet électronique lorsque le parquet de Quimper a ouvert en décembre 2021 une information judiciaire à son encontre pour les mêmes chefs. Mis en examen, il avait alors été placé en détention provisoire et son bracelet électronique lui avait été retiré.

Selon nos informations, l'ancien responsable d'An Tour Ta, qui fait l'objet d'une cinquantaine de plaintes dans le dossier quimpérois de l'affaire, comparaîtra ce lundi 4 juillet devant le tribunal correctionnel de Saint-Brieuc, pour savoir s'il peut retrouver son bracelet électronique et bénéficier à nouveau d'un aménagement de peine. En attendant, il reste en prison.