Quimper : priorité donnée à la sécurité

La sécurité une priorité affichée par la Ville de Quimper. Depuis 2021 et le lancement de sa police municipale, l’heure était au bilan de l’année 2022 ce vendredi 27 janvier lors du Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD). Les agents de la police municipale quimpéroise sont intervenus sur près de la moitié de leurs 6.000 missions de patrouille sur la voie publique l’an dernier. La Ville s’en félicite et assure que ce travail sera poursuivi en 2023 "pour répondre aux exigences des Quimpérois en matière de sécurité et d’incivilités".

Des exigences couplées aux objectifs du ministère de l'Intérieur : la lutte contre la délinquance et le trafic de stupéfiants, la lutte contre les infractions routières et celle contre les violences intrafamiliales. C’est aussi ce qui ressort des concertations menées lors des Assises locales de la sécurité en octobre dernier entre un panel de citoyens quimpérois et le CLSPD. La Ville se félicite notamment du démantèlement en 2022 de sept points de deal dont celui de la dalle du Steir, "qui empoisonnait la vie des habitants et des commerçants du centre-ville".

Vidéosurveillance

La vidéosurveillance fera son apparition cette année dans le quartier du Braden. Une installation censée répondre aux besoins de lutte contre les infractions routières, notamment contre les rodéos-urbains qui ont généré 396 opérations l’année passée. Un investissement estimé à près de 48.000 euros, cofinancé par l’Etat au titre du fonds interministériel de prévention de la délinquance.

L’accent mis sur la sensibilisation

C’est aussi une priorité ressortie des concertations avec les citoyens : prévenir la délinquance. La ville assure continuer de développer la proximité entre la police et les habitants grâce à diverses opérations comme celles mises en place en 2022. "Raid aventure" avait réuni des policiers et des collégiens pour une journée de sport au printemps dernier. Une deuxième édition des Assises locales de la sécurité est prévue fin 2024.