A Quimper, réouverture du magasin Truffaut moins de 3 semaines après l'incendie

L'incendie du 27 mars avait détruit une bonne partie des réserves de la jardinerie Truffaut à Quimper. Moins de 3 semaines après, la jardinerie rouvre dans des installations provisoires avant de pouvoir refaire la partie endommagée. L'enquête sur les origines du sinistre se poursuit.

Un grand barnum a été installé sur une partie du parking mais cela permet de compléter la surface de vente provisoire. " Nous perdons environ 2 000 mètres carrés de superficie et l'important était de rouvrir au plus vite, " explique Anne-Laure Pérès, la directrice de Truffaut Quimper. L'incendie est arrivé alors que la pleine saison démarrait tout juste et que le magasin venait de célébrer ses 15 ans. Un coup rude pour la jardinerie et ses 45 salariés.

Un grand barnum a été installé provisoirement sur le parking © Radio France - Anne Tréguer

L'enquête se poursuit sur les origines du sinistre

Les origines de l'incendie ne sont toujours pas connues et l'enquête se poursuit mais après le passage de la commission de sécurité, le feu vert a été donné pour accueillir à nouveau les salariés, les animaux et les clients. " De nombreuses entreprises locales et les pompiers nous ont beaucoup aidé pendant les 3 semaines de fermeture et nous leurs sommes reconnaissants", témoigne la directrice de Truffaut Quimper

Tous les animaux ont été rapatriés

Les perruches ont retrouvé leur cage après avoir été hébergés à l'extérieur pendant presque 3 semaines © Radio France - Anne Tréguer

Delphine, responsable du rayon vivant nous explique ce que sont devenus les animaux pendant la fermeture du magasin. " Ah ils nous ont manqué. Après l'incendie, on les a un peu éparpillé, une grande majorité était chez notre vétérinaire mais aussi au magasin Truffaut de Lorient et nous en avons aussi accueilli chez nous . On a récupéré tout le monde , ils vont bien et on a hâte d'accueillir à nouveau nos clients."