Ce samedi matin peu avant 01h00, trois policiers et un dépanneur sont passés très proches du drame. Un homme de 28 ans sous l'emprise de l'alcool et stupéfiants, a manqué de les faucher. Ils ont dû se jeter dans le fossé pour éviter d'être percuté.

Quimper : trois policiers et un dépanneur frôlent le drame lors d'une intervention de routine

Les faits se sont déroulés à 00h40 ce samedi 05 mars route de Bénodet à Quimper entre le moulin du pont et le garage Citroën. Trois policiers accompagnent un dépanneur en intervention habituelle. Ils s'occupent du remorquage d'une voiture percuté par des sangliers. Secteur très fréquenté par ces animaux.

Une course-poursuite s'engage

Au moment de remorquer le véhicule sur le camion de dépannage, une voiture circulant vers Quimper dont un des feux ne fonctionne pas s'approche de la zone à une vitesse trop élevée pour les circonstances. Elle ne s'arrête pas malgré les lumières très fortes émises par les gyrophares des véhicules en intervention.

Pour se protéger les trois policiers et le dépanneur sautent alors dans le fossé pour éviter d'être fauché par ce chauffard qui a pris la fuite en percutant au passage la voiture de la brigade de nuit.

Les policiers dans le fossé reprennent rapidement leurs esprits pour entamer la poursuite du fuyard. Ils parviennent à l'intercepter une centaine de mètres plus loin. Au volant un homme de 28 ans, fortement alcoolisé, 1,70 g par litre de sang et sous l'emprise de plusieurs stupéfiants. Son permis suspendu sur-le-champ et sa voiture immobilisée.

Il reconnaît les faits

Durant son audition en début d'après-midi ce samedi, l'homme inconnu des forces de l'ordre, reconnaît les faits et explique ne pas avoir vu les clairement les policiers alors qu'il se rendait en boîte de nuit. Il dit avoir seulement aperçu des points lumineux. Sa nuit, il la termine en cellule de dégrisement mais ressort libre. Il sera en revanche reconvoqué, dès lors que les analyses toxicologiques seront connues.

La police de Quimper affirme que depuis la réouverture des boîtes de nuit, les faits d'ivresse au volant et sur la voie publique sont en très forte hausse. Elle appelle à la plus grande vigilance. Les contrôles aux abords des discothèques vont être renforcés expliquent les forces de l'ordre.