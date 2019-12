Quimperlé : la Laïta pourrait monter au delà des barrières anti-inondations

Quimperlé, France

La Laïta, qui traverse la ville de Quimperlé (Finistère), est placée en vigilance orange par Météo France et Vigicrues. La montée des eaux se fait très rapidement. Selon le maire de la commune Mickaël Quérnez, vers 14h30, le niveau de l'eau pourrait dépasser les 3,80 mètres. C'est plus que la hauteur des barrières anti-inondations. Le quai pourrait alors être inondé.

Michaël Quernez, le maire de Quimperlé, au sujet de la Laïta Copier

Une cellule de crise a été mise en place par la municipalité. Si dépassement il y a, la circulation quai Brizeux serait interrompue. "C'est une prévision, on pourrait également culminer à seulement 3,60 mètres, avec plus ou moins 20 centimètres", explique le maire de la commune. Un message d'alerte a été envoyé aux habitants et commerçants qui longent le quai. L'élu les invite également à être prudents : aucun véhicule ne doit se trouver sur les lieux et le parking est actuellement interdit.