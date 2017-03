A Quimperlé , ras le bol des incivilités en centre ville

2 millions d'euros ont été investis en basse ville pour réaménager les rives de l'Isole. Une promenade a été créée et l'endroit est très agréable mais chaque week-end le chemin est saccagé et cela gâche le plaisir des promeneurs.

"C'est désolant", se plaint cette quimperloise qui aime venir se promener le long de l'Isole, l'une des trois rivières de Quimper (Finistère). "Quand je me promène sur le nouveau chemin , je trouve régulièrement des crottes de chien, des grosses la plupart du temps, des bouteilles, des canettes de bières qui traînent, des fleurs arrachées ou les bornes lumineuses arrachées. "

Crottes de chien, canettes de bières, fleurs arrachées, jardinières volées...

Les habitants en ont aussi ras le bol de ces incivilités. A la municipalité on ne sait plus que faire. "Tous les week-ends, tous les lundis matins c''est le même spectacle et c'est décourageant" admet Pascale Douineau, adjointe au maire.

Les crottes de chien empoisonnent la vie des promeneurs © Radio France - Anne Tréguer

Les rives de l'Isole ont été récemment réaménagées. 2 millions d'euros ont été investis et nous avons créé un chemin surélevé le long de la rivière avec des plantes, des fleurs, des bornes qui diffusent une lumière bleu la nuit tombée et qui jalonnent le sentier. Des panneaux ont été mis en place pour inciter à jeter ses papiers et canettes dans les poubelles, à ramasser les crottes de son chien, "poursuit l'élue. Même les jardinières sur le pont sont volées !

100 kilos de déchets sont ramassés par jour par les 7 agents de la ville en charge de l'entretien du domaine public

L'un des panneaux détaille aussi ce que cela coûte aux contribuables : 305 000 euros par an sont alloués aux questions de propreté sur la commune. 7 agents s'occupent de l'entretien du domaine public et 100 kilos par jour de déchets sont ramassés.

Un panneau recense les actions menées par la municipalité © Radio France - Anne Tréguer

Des panenaux en français et en breton ont été installés le long de l'Isole © Radio France - Anne Tréguer

La municipalité réfléchit à renforcer les mesures contre ces incivilités et annoncera un plan dans les prochains jours.