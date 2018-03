L'avocat général a requis ce jeudi après-midi douze ans d'emprisonnement à l'encontre de cette mère de 37 ans, poursuivie pour avoir tué les cinq bébés qu'elle venait de mettre au monde à son domicile de Louchats, entre 2009 et 2015. Le verdict de la Cour d'Assises de Gironde est attendu vendredi.

Bordeaux, France

Les réquisitions sont tombées ce jeudi après-midi dans le procès de cette mère de famille, poursuivi pour avoir tué les cinq bébés qu'elle venait de mettre au monde, dans sa maison de Louchats, en Sud-Gironde. L'avocat général a réclamé à son encontre douze ans d'emprisonnement.

"Tuer un enfant, c'est monstrueux, mais ce n'est pas un monstre", a souligné Xavier Chaviré dans son réquisitoire, qui a duré une demi-heure, parlant de "faits à haute charge symbolique". L'avocat général a invoqué comme circonstance atténuante "l'enfermement psychique" dans lequel se trouvait l'accusée, avec un mari "violent et jaloux". Mais, a-t-il insisté, "cette excuse n'efface pas tout", avant d'ajouter : "ces cinq grossesses n'étaient pas une fatalité, pas plus que la mort de ces enfants. Ce n'était pas une fatalité, car elle n'avait pas pris de moyen de contraception, et n'avait pas eu recours à une IVG comme elle l'avait déjà fait en 2006".

La cour d'assises de Gironde devait entendre dans la foulée les plaidoiries de la défense. Le verdict de ce procès, qui a débuté lundi, est attendu vendredi.