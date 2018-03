Il était resté impassible jusqu'ici dans la salle d'audience depuis l'ouverture des débats, face au récit de l'accusée exprimant une violence permanente à huit-clos dans son couple. Le mari de celle qui comparaît pour le quintuple infanticide de Louchats révélé en 2015, s'est longuement exprimé ce mardi matin, en tant que témoin puisqu'il a bénéficié d'un non-lieu à l'issue de l'instruction.

Pas plus jaloux qu'un homme qui aime sa femme

Et c'est un homme en boucle qui s'est raconté face à la cour. Sur l'amour inconsidéré qu'il porte à l'accusée depuis plus de 20 ans quand il a flashé sur elle en discothèque et qu'il s'est juré à l'époque quand il l'a repéré, qu'il l'épouserait. Mais un homme en boucle surtout, sur sa souffrance à lui, du fait de l'infidélité de cette femme, au début de leur relation. Cette infidélité "à plusieurs reprises et avec différents hommes" comme il le précise, il ne l'a toujours pas digéré. A maintes reprises, il répète qu'elle l'a "trahi", qu'il a eu "du mal à le supporter", qu'il "a perdu la confiance", et que, "quand on se sent trahi, ça peut faire changer le comportement..." au point d'être violent, oui. Mais ce n'était "que des gifles", mais "pas pour lui faire du mal", "pas pour la pour massacrer". Non, il n'est "pas plus jaloux qu'un homme qui aime sa femme". Non il n'a "pas le sentiment de l'enfermer dans leur relation. Ils sortaient au restaurant tous les weekend et elle pouvait aller au travail et faire ses courses".

"Et la détresse de votre femme?"

Il était et il est malheureux. Et c'est pour la punir, se punir, qu'il commet des faits d'exhibitionnisme. "Et la détresse de votre femme, vous ne l'avez jamais perçue?" l'interpelle l'avocate de l'accusée. Il répond à coté, et revient encore, sur sa souffrance et sa dépression. Il était dit-il "à des années lumière de penser qu'elle pouvait être enceinte".

"J'ai tout perdu"

Sa voix se brise au moment d'évoquer la découverte du sac isotherme le 19 mars 2015. "J'ai pris le bébé dans mes bras, alors qu'il était mort. C'était un garçon. C'était mon rêve d'avoir un garçon".

"J'ai entendu beaucoup de méchanceté depuis hier. On a dit que j'avais gagné à réussir à ne pas figurer sur le banc des accusés, mais j'ai perdu 5 enfants. Faire face à 5 petits cercueils, c'est dur. J'ai tout perdu. Je ne suis pas un gagnant".