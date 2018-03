Deuxième jour ce mardi du procès du quintuple infanticide de Louchats avec notamment les auditions du mari de l'accusé qui a bénéficié d'un non lieu dans ce dossier, mais aussi des deux filles du couple âgées de 17 et 19 ans. Deux dépositions poignantes, ponctuées de longs silences et de larmes, à la barre et dans la salle d'audience.

"Je veux dire que maman est parfaite et que je l'aime"

C'est la cadette âgée de 17 ans qui est appelée en premier à la barre. C'est elle qui a fait la macabre découverte ce matin du 19 mars 2015, dans un sac isotherme, dans le bureau, où la maman faisait chambre à part depuis quelques jours. Une seule phrase parvient à sortir de sa bouche. Elle veut bien essayer mais "elle ne sait pas quoi dire". Suivent de longues, de très longues et interminables minutes de silence et des sanglots. Elle est comme bloquée, paralysée, incapable de verbaliser.

Le malaise est palpable dans la salle : jurés, avocats et public. Silence à nouveau. Le président de la cour d'assises se résout finalement à lire ses dépositions de l'époque. En toute fin d'audition, la jeune fille blonde, parviendra à lâcher, avant de laisser sa place à sa sœur, que "sa maman est parfaite, qu'elle l'aime et qu'il faut qu'elle parle".

"Elle a voulu partir mais ne voulait pas nous abandonner nous ses filles"

Une maman _"parfaite". Ce sont aussi les premiers mots de l'aînée de 19 ans, qui ne parvient pas à retenir ses larmes. Elle loue "la force de sa mère" depuis sa cellule qui la pousse à continuer ses études. Et ajoute qu'elle "ne lui en veut pas"_.

Interrogé par l'avocat de l'accusée, elle confie également, qu'il y a bien eu des engueulades et quelques faits de violences entre ses parents, et qu'une fois, sa mère a voulu partir. "Mais si elle ne l'a pas fait, c'est parce qu'elle ne voulait pas nous abandonner, nous, ses filles".