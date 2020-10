Quintuple meurtre à Noisy-le-Sec : le suspect hospitalisé en psychiatrie

Cinq jours après le quintuple meurtre commis dans un pavillon de Noisy-le-Sec, en Seine-Saint-Denis, le suspect a été hospitalisé ce d'office en psychiatrie, et sans "consentement" indique ce jeudi le parquet de Bobigny. Placé à l'isolement, il avait fait l'objet la veille d'un examen psychiatrique.

Toutefois "aucune expertise psychiatrique n'a encore été réalisée relative à la question de sa responsabilité pénale", précise le parquet. Pour des motifs encore inconnus, ce père de famille d'origine sri-lankaise est soupçonné d'avoir tué, à coups de couteau et de marteau, sa femme, ses deux enfants de 18 mois et 5 ans, ainsi que deux de ses neveux, âgés de 8 et 11 ans, dans son pavillon de Noisy-le-Sec, samedi 3 octobre.

Sa soeur et son beau-frère ont également été grièvement blessés, et les deux enfants plus âgés de ce couple ont été plus légèrement blessés. Ce sont eux qui ont pu donner l'alerte, en parvenant à s'enfuir.

Veillée de recueillement

Une veillée est organisée par la mairie, ce vendredi soir, en hommage aux victimes. Les Noiséens pourront se recueillir à partir de 19h et jusqu'à 22h, dans la cour d'école de Quatremaire et sur le terrain de basket que les enfants fréquentaient. Le masque est obligatoire et un sens de circulation sera instauré pour faire respecter la distanciation physique.