Quinze accidents en deux heures dans le Nord Gironde à cause du verglas

Les pompiers de la Gironde sont intervenus pour quinze accidents ce vendredi matin à cause du verglas principalement dans le Médoc, le Blayais et le Libournais. A Fronsac, une collision entre une voiture et un camion citerne, a fait un blessé très grave.

Les premières plaques de verglas de l'hiver ont provoqué quinze accrochages, ce vendredi matin, en deux heures, entre 7 heures et 9h30 principalement dans le nord du département, dans le Médoc et le Blayais.

L'accident le plus grave s'est produit sur la D670 à Fronsac, où un camion citerne a percuté une voiture. Son conducteur âgé de 63 ans a été très grièvement blessé. Il a été transporté au CHU de Bordeaux.