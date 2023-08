Quinze chatons découverts dans un congélateur dans les Vosges

Quinze chatons et un gros chat ont été retrouvés dans un congélateur à Romain-aux-Bois, dans les Vosges.

Des chatons retrouvés congelés chez un habitant de Romains-aux-Bois, dans les Vosges. L'association de secours et de placement des animaux (ASPA) a fait cette macabre découverte vendredi 11 août. Sa brigade anti-maltraitance animale (BAMA), alertée par une dénonciation, s'est rendue chez le mis en cause âgé d'une soixantaine d'années. Elle va porter plainte auprès de la gendarmerie.

Sur place, le propriétaire vit avec quatre chats, dont une femelle et un mâle non-stérilisés. "Je lui ai demandé ce qu'il faisait des chatons quand ils se reproduisent, raconte Nicolas Simonet le responsable de la BAMA, il m'a répondu qu'il les emmenait chez le véto." Face à l'insistance des membres de la brigade, le sexagénaire finit par emmener les deux enquêteurs de l'association dans son grenier.

Des chatons "claqués par terre"

"Il m'a ouvert la porte de son congélateur, il faisait sombre, j'y suis allé à tâtons", relate Nicolas Simonet. Derrière une baguette de pain, il trouve alors quinze chatons et un gros chat roux congelés. Un autre cadavre de chaton, gisant à côté du réfrigérateur, est découvert sous un tas de détritus.

Une vision d'horreur pour Nicolas Simonet, investi depuis 34 ans contre la maltraitance animale. "Il m'a dit qu'il claquait les chatons par terre, c'est ce qui m'a le plus choqué", rapporte le responsable. L'association va déposer plainte auprès de la gendarmerie dans les prochains jours pour acte de cruauté ayant entraîné la mort, atteinte volontaire à la vie d'un animal domestique et détention de chats non identifiés. Le premier délit est puni de trois ans d'emprisonnement. 45 000 € d'amende.

La brigade anti-maltraitance animale de l'ASPA effectue en moyenne une dizaine de dépôts de plainte par an. Composée de cinq enquêteurs, elle en appelle à la générosité des donateurs pour poursuivre ses missions.