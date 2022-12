Quinze enfants sauvés dans la Manche par les gendarmes

Le drame n'était pas loin dans la nuit de jeudi à vendredi. Alors que la température était négative et que l'eau était à 6°, une centaine de migrants ont tenté de traverser la Manche pour rejoindre l'Angleterre dans des embarcations de fortune à hauteur de Camiers.

Parmi eux 15 enfants et adolescents âgés de 1 à 16 ans qui se sont retrouvés en difficulté et en hypothermie, les gendarmes présents sur la plage se sont jetés à l'eau pour les sauver. Une fillette de 5 ans a été réanimée sur la plage par un gendarme, son pronostic vital n'est plus engagé.

Au total, 37 migrants ont été mis à l'abri dans une salle à Camiers. Ils ont bénéficié de vêtements secs. Le préfet du Pas-de-Calais, Jacques Billant "salue l’intervention héroïque des gendarmes, dans les conditions hivernales que nous connaissons actuellement, ayant permis d’éviter un drame".