Plusieurs embarcations de migrants ont été sauvées au large, ce samedi 15 août, entre Wissant et Dunkerque.

Quinze migrants sauvés dans plusieurs embarcations entre Wissant et Dunkerque

A 6h05, la vedette côtière de surveillance maritime (VCSM) Scarpe de la gendarmerie maritime, signale au CROSS qu'une embarcation est en difficulté dans la baie de Wissant. Il y a deux personnes à bord, pris en charge à bord de la vedette. L'un des deux naufragés est en état léger d’hypothermie.

Ils sont ramenés au port de Boulogne-sur-Mer et pris en charge par les pompiers et la police aux frontières (PAF).

A la mi-journée, un ferry aperçoit une nouvelle embarcation dans le chenal d’accès du port de Calais. Six migrants sont à bord, en difficulté. Un navire de la Marine nationale les prend en charge. L'un d'entre eux est blessé. Les naufragés sont ramenés au port de Dunkerque en canot et là aussi pris en charge par les pompiers et la PAF.

Enfin, dans l'après-midi, c'est un navire de commerce qui contacte le CROSS Griz-nez. Il aperçoit une nouvelle embarcation en difficulté à 11 kilomètres au nord de Wissant. Un hélicoptère est envoyé pour la localiser. C'est de nouveau la vedette Scarpe de la gendarmerie maritime qui porte assistance aux sept migrants à bord et les ramène au port de Boulogne-sur-Mer, où ils sont aussi pris en charge.