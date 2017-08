Quinze morts depuis le début de l'année en Mayenne : la préfecture redoute une année noire sur les routes

Un jeune homme d'une trentaine d'années est mort ce mercredi soir, renversé en pleine nuit à Argenton. C'est le quinzième mort sur les routes de la Mayenne depuis le début de l'année, et c'est plus que les années précédentes.

La préfecture de la Mayenne redoute une année noire. Depuis le début de l'année, 15 personnes sont mortes sur les routes de notre département, c'est plus qu'en 2015 et qu'en 2016 à la même période. La mortalité routière est en hausse de 28% par rapport à 2016, 50% par rapport à 2015.

Quatre fois plus de piétons tués en 2017 qu'en 2016 à la même période

Les piétons sont les premières victimes de ces accidents : 17 ont été renversés, 4 sont morts. Ce mercredi soir à Argeton, un jeune homme d'une trentaine d'années originaire de la région de Château-Gontier a été percuté par une voiture sur la route de Coudray, il est mort sur le coup. En comparaison en 2016 à la même période, 11 piétons avaient été percutés, un était mort.

La préfecture appelle donc à la plus grande prudence, et donnent quelques conseils aux piétons. Quand on marche le long de la route, il faut bien être sur le bord de la chaussée, face au sens de circulation, et porter si possible des vêtements clairs, vifs, voire réfléchissants.

Respecter le code de la route

La préfecture s'inquiète également de la hausse du nombre d'infractions sur les routes de la Mayenne : au mois de juillet par exemple il y a eu 78 suspensions de permis de conduire, contre 71 en juillet 2015. Elle appelle donc les automobilistes à la plus grande prudence.