Quinze personnes jugées pour un trafic de stupéfiants à la prison de Vivonne

Entre janvier et juin 2016, 2 kg de résine de cannabis sont entrés par la cuisine du centre pénitentiaire de Vivonne. Les quinze prévenus comparaissent jeudi et vendredi au tribunal de Poitiers.

Jeudi et vendredi, quinze prévenus sont jugés au tribunal de Poitiers pour une affaire de trafic de stupéfiants organisé au centre pénitentiaire de Vivonne. Les faits se sont déroulés entre le 1er janvier et le 22 juin 2016.

Deux kilos de résine de cannabis sont entrés dans la prison pendant cette période, dissimulés dans des charriots qui amènent les repas aux détenus. La drogue a été introduite dans l'établissement grâce à un employé de la société de restauration qui fournit la nourriture.

Ce magasinier, Kevin D., 28 ans aujourd'hui, a vite reconnu les faits. Il dit avoir été approché deux ou trois fois par un détenu en cuisine, Elvys D., avant de céder car il se sentait "pas menacé, mais sous pression". "J'étais inquiet, dit-il, de ce qui pouvait se passer si je refusais".

Il dit ensuite avoir été mis en contact avec une jeune femme, Alizée, qui lui apportait la marchandise et récupérait l'argent. Ils se donnaient rendez-vous sur le parking d'Auchan Poitiers Sud, ou bien chez lui.

Kevin a fait passer 1,5 kg pour Elvys, 500 gr pour un deuxième détenu nommé Mustapha L., et 100 gr pour un troisième appelé Romuald. En échange, le jeune homme était rémunéré d'une plaquette (soit 100 gr) par livraison, qu'il consommait en partie et revendait ensuite, ou de quelques centaines d'euros lorsqu'il préférait des espèces.

Si la jeune femme interrogée après Kevin semble avoir perdu la mémoire devant les juges, qui se sont agacés d'heure en heure face aux prévenus, les suivants ont opté pour une autre stratégie : nier en bloc. Elvys D., huit mentions sur son casier judiciaire, nie comme d'autres connaître Kevin. "Je ne l'ai jamais vu", "c'est un gros menteur", assure le détenu. "Mais quel est son intérêt de citer votre nom alors ?" s'interroge l'un des juges, lui assénant : "vous avez tout intérêt à mentir".

Même son de cloche chez Mustapha L., qui accuse Kevin d'être "un affabulateur". "Je me retrouve impliqué dans une affaire à laquelle je suis totalement étranger", s'étonne Mustapha, qui dit à l'époque passer ses journées à travailler comme auxiliaire à la cuisine du centre pénitentiaire. "Je pouvais pas être au four et au moulin. J'avais pas le temps de faire du business". De la résine de cannabis a pourtant été retrouvée dans sa cellule, fait remarquer l'un des juges. Il explique qu'elle appartient à son co-détenu. Mustapha a 9 mentions dans son casier judiciaire "mais que de la violence, madame, lance-t-il à la présidente du tribunal. Pas de drogue !"

Les trois juges sont restés tard ce jeudi soir pour entendre les nombreux autres prévenus, et tenter de démêler le vrai du faux sur la nature de leurs activités et leur liens.

A l'origine du procès, un détenu qui "balance"

Tout commence le 5 avril 2016 quand le directeur du centre pénitentiaire écrit au procureur de la République de Poitiers pour lui faire part de ses soupçons quant à un trafic de drogue organisé au sein de son établissement. Les informations lui viennent d'un détenu dont l'identité n'a pas été dévoilée.

Le téléphone de Kevin est mis sur écoute le premier. De nombreux autres suivront. Une enquête judiciaire est lancée, des balises sont placées dans des voitures qui témoignent de déplacement suspects. Le réseau s'étend même vers Lille et Lyon. En remontant le fil, les forces de l'ordre finiront par arrêter un certain Mehdi et trouveront à son domicile 15 kg de cannabis.

La journée de vendredi est consacrée aux réquisitions et aux plaidoiries. Le jugement devrait être prononcé dans la soirée.