Loire : quinze plants de cannabis découverts en pleine nature près de Montbrison

Beaucoup d'humour dans le message que les gendarmes ont posté sur Twitter peu après leur prise : "l'invasion de la plante vivace et odorante continue", écrivent-ils pour présenter deux photos d'une culture de cannabis à laquelle ils ont mis fin, en pleine forêt, sur les hauteurs d'Essertines-en-Châtelneuf, près de Montbrison

En fait, c'est un riverain en promenade qui a découvert ce carré de culture et prévenu les forces de l'ordre, mardi matin. Les gendarmes sont venus et ont mis tout l'après-midi à arracher les quinze plants de cannabis et à désinstaller le système d'arrosage. Les plus hauts mesuraient plus de deux mètres. "La personne qui a investi pour les arroser peut récupérer son matériel à la brigade", conclut le message en mode petite annonce... Sauf qu'en fait tout a été détruit !