Quinze serpents retrouvés morts dans des sacs poubelles dans le canal à Wasquehal

15 pythons royaux ont été retrouvés morts dans le canal à proximité de l'écluse du plomeux à Wasquehal ce lundi soir. Ils étaient à l'intérieur de sacs poubelles et de sacs de courses dans l'eau depuis plusieurs heures. La ligue protectrice des animaux annonce porter plainte.

La ligue protectrice des animaux de Roubaix parle de "massacre de masse". 15 pythons royaux morts ont été découverts à Wasquehal ce lundi soir dans le canal à proximité de l'écluse du Plomeux. Les corps des serpents étaient enfermés dans des sacs poubelles et des sacs de courses, ils ont été découverts par des riverains, c'est la LPA qui a été chargée de les sortir de l'eau.

90 cm à 1m50

Les 15 pythons royaux étaient des adultes, ils mesuraient entre 90 centimètres et 1m50 et pèsent au moins 1 kilogramme. Ils étaient dans l'eau depuis "un bout de temps" estime la LPA. Ce type de serpent qui n'est pas très dangereux, doit être identifié par une puce électronique ce qui n'était pas le cas des 15 reptiles retrouvés morts.

Plainte de la LPA

La LPA de Roubaix annonce déposer plainte. Manon Lepage la responsable qui a été appelée dans la nuit de lundi à mardi se dit "_estomaquée", "_un serpent mort c'est terrible mais 15 c'est absolument immonde". On ne sait pas si les pythons royaux ont été jetés dans le canal en vie, "ça reste un acte barbare, jeter un animal avec lequel on a vécu c'est intolérable". La LPA de Roubaix déclare accueillir des serpents abandonnés "toutes les semaines" depuis un an.