Rachida D. a été retrouvée saine et sauve. Retrouvée grâce à un témoignage clef obtenu après les nombreux partages d'alerte de sa disparition. Les gendarmes du Gard remercient les internautes de ces nombreux partages.

Rachida D. retrouvée saine et sauve

Connaux, France

Rachida D. a été retrouvée saine et sauve il y a peu de temps. Cette femme de 41 ans, habitant Connaux, n'avait plus donné signe de vie depuis le mercredi 30 octobre au soir. Elle a été retrouvée par les gendarmes grâce aux nombreux partages de l’alerte. Ces partages ont permis d’obtenir un témoignage clef pour les gendarmes de Laudun. Et les gendarmes du Gard remercient les internautes de ces nombreux partages.