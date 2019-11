Racket à Canet-en-Roussillon : les 5 accusés écopent de 8 à 15 ans de prison ferme

Après deux semaines de procès, la cour d'assises des P-O a rendu son verdict. Les cinq accusés, jugés pour extorsion de fonds en bande organisée au préjudice de trois commerçant de Canet, ont écopé de prison ferme et d'interdiction de séjourner dans l'Aude et les P-O.

Perpignan, France

Après plus de 9 heures de délibération ce samedi, la cour d'assises des Pyrénées Orientales a rendu son verdict. Les jurés ont reconnu coupables les cinq accusés "d'extorsion et tentative d'extorsion, le tout en bande organisée", au préjudice de trois patrons de bars et restaurants du littoral en 2015 et 2016.

DE 8 à 15 ans de prison ferme

- Nicolas Vaiarelli a été condamné à 8 ans de réclusion criminelle.

- Olivier Pasqau a été condamné à 10 ans de réclusion criminelle.

- Philippe Peyronnet (en état de récidive) a été condamné à 13 ans de réclusion criminelle.

- Patrick Brunetti (en état de récidive) a été condamné à 15 ans de réclusion criminelle.

- Antonino Quattrocchi a été condamné à 15 ans de réclusion criminelle.

Nicolas Vaiarelli et Olivier Pasqau ont tous les deux été acquittés pour les faits "d'association de malfaiteurs en vue de la commission d'un crime."

En plus de ce ces peines d'emprisonnement, les cinq hommes, âgés de 47 à 69 ans, sont interdits de territoire dans les départements des Pyrénées Orientales et de l'Aude pendant 10 ans (l'interdiction de séjour en matière criminelle ne peut être supérieure à 10 ans).

"Un délibéré rendu dans la douleur"

Pour Me Mickaël Poilpre, avocat d'Olivier Pasqau, "c'est de nouveau une incarcération qui s'annonce dans des conditions pénibles et pendant de très longues années, c'est un délibéré rendu dans la douleur."

Me Nicolas Nassier, un des avocats des trois commerçants, reconnaît "être satisfait de la déclaration de culpabilité sur la quasi totalité des faits pour lesquels les accusés comparaissaient devant cette cour d'assises et soulagé pour ses clients de l'interdiction de séjourner dans les P-O et l'Aude."

Les avocats de la défense envisagent de faire appel.