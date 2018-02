Poitiers, France

Même pas peur ! C'est la réponse du collectif Colère 86 aux mises en garde des autorités. Alors qu'une nouvelle mobilisation est prévue samedi au départ de Migné-Auxances, la préfecture de la Vienne a rappelé lundi les sanctions pénales systématiques auxquelles s'exposent les automobilistes et motards qui bâchent les radars : jusqu'à trois ans de prison et 45.000 euros d'amende.

Ils veulent nous faire peur, ils veulent pour qu'on arrête de bâcher les radars, parce qu'on leur coupe leur pompe à fric

D'après Philippe Thuilleur, l'un des administrateurs du groupe Facebook Colère 86, "depuis le début de la mobilisation, tous les radars de la Vienne y sont passés au moins une fois". Et ce n'est pas près de s'arrêter.

Couvrez ce radar que Colère 86 ne saurait voir

Face aux avertissements de la préfecture, le collectif Colère 86 brandit lui aussi le Code pénal. Mais pas à la même page. "Trois ans de prison et 45.000 euros d'amende, c'est la peine si l'on détruit les radars", explique Philippe Thuilleur. "La vraie peine encourue pour les bâchages de radars, c'est simple, c'est 7.500 euros et des travaux d'intérêt général."

Que les citoyens fassent ce qu'ils ont envie de faire, et s'ils ont envie de bâcher les radars, il n'y a pas de souci

"Que la préfecture nous prouve que l'on dégrade leur bien, et qu'elle nous prouve également qu'on a augmenté, significativement, l'accidentologie à ces endroits-là puisqu'on a bâché le radar et puis là, on reverra peut-être notre position." En attendant cette éventuelle démonstration, le collectif Colère 86 donne rendez-vous aux citoyens samedi à 14h devant l'ancien magasin Babou à Migné-Auxances pour une cinquième mobilisation.