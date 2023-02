Radiologue accusé de viol à Langon : comment le gendarme qui a mené l'enquête s'est préparé pour les assises

Au deuxième jour du procès aux assises de la Gironde du radiologue accusé de sept viols et cinq agressions sexuelles entre 2006 et 2019 dans son cabinet du Sud-Gironde, le directeur d'enquête était auditionné ce mardi. Huit femmes sont parties civiles, des patientes mais aussi des anciennes collègues du retraité, radié de l'ordre des médecins. Il aurait profité de sa position de radiologue pour attoucher ces femmes pendant des échographies notamment. L'adjudant Lionel Marrocq répond aux questions de France Bleu Gironde.

Comment avez-vous présenté le dossier ce mardi ?

Lionel Marrocq de la brigade de recherches de Langon : C’est toujours de la même manière, on va expliquer notre stratégie d'enquête, comment on en est arrivé sur le dossier et ce qu'on en a fait dans l'enquête, comment on en est arrivé à chercher des éléments probants à charge et à décharge. On explique notre dossier, on parle de notre dossier, de la façon dont on l'a amené, on a conduit, on va essayer d'apporter des éléments de précisions sur les témoignages des victimes, l'attitude du gardé à vue, ce que le gardé à vue va nous avoir dit, les stratégies d'enquête qu'on va avoir mis en place, parler de tous les tous les schémas qu'on a mis en œuvre pour pouvoir arriver au bout de notre dossier.

Comment avez-vous préparé votre audition ?

LM : On est prévenu un mois d'avance. On est prévenus, on récupère les archives, on relit l'intégralité du dossier, on se fait des synthèses en élaborant un plan et puis après on se récite pendant des heures. Voilà ce qu'on va essayer de dire devant la cour. Et ce qui est un peu inquiétant, c'est qu'on ne connaît pas des questions qui vont nous être posées. Donc on se prépare à beaucoup de choses et chaque fois, on est surpris parce que les questions posées ne sont pas forcément celles auxquelles on était préparé. Mais on sait aussi que c'est le jeu des avocats d'essayer de faire passer leurs idées aux jurés.

Comment l’avez-vous vécu ?

LM : C’est assez stressant, sachant qu'on a à peu près un mois pour se préparer. Mais avec l'ancienneté, on part du principe dès qu'on attaque un dossier criminel, dès qu'on est saisi d'un dossier criminel, on se projette déjà aux assises. Donc on démarre notre dossier en disant tout ce qu'on va faire, on va le lier de manière à ce que, dans deux ans, trois ans, quatre ans, quand on va passer aux assises, le dossier reste fluide pour nous. On va se rappeler pourquoi on a pris telle stratégie, pour qu'on a mis telle hypothèse, pour confirmer telle hypothèse, pourquoi on s'est orienté sur telle hypothèse. Et après, quand on reprend le dossier, finalement, on relit tout ce qu'on a fait et on se rappelle de l'enquête et on peut beaucoup plus facilement l'expliquer.

Dans ce dossier, vous vous êtes replongé quatre ans en arrière ?

LM : Ce dossier avait commencé en 2016 et fini en 2020. On a donc repris tous les éléments de 2016. C’est une enquête qui a eu plusieurs rebondissements, plusieurs types d'enquête : enquêtes préliminaires, commissions rogatoires suivies par un juge d'instruction. Derrière, il y a eu de nouveaux événements, donc une nouvelle enquête préliminaire. Tout ce cheminement-là, on l'a acté, on l'a écrit et on s'en souvient.

La défense parle d’un dossier « artificiellement regroupé », on vous a attaqué là-dessus ?

LM : C'est cette pluralité de victimes avec des dates très espacées qui fait la particularité de ce dossier-là. Ce n'est pas un dossier où on a un événement criminel violent qui vient d'arriver et on va le traiter de suite. C'est plusieurs éléments criminels, pas forcément violents, comme on peut l'entendre sûrement plus tôt et espacés dans le temps, qui va faire qu'effectivement on arrive à beaucoup de victimes et un dossier un peu difficile à traiter et qui va se traiter dans le temps.

Émotionnellement c’est difficile ?

LM : Ce n'est pas un exercice facile, c'est quelque chose pour moi d'assez difficile dans la mesure où je ne suis pas à l'aise pour m'exprimer en public. Avant de rentrer dans la salle d'assises, on est sur une petite salle, sur le côté où il n'y a que les témoins… alors je me préparais pour entrer dans la salle, pour témoigner, il y a une des victimes qui est rentrée et qui était effondrée, qui était en train de pleurer, en train de chercher sa respiration. Quand vous voyez, ça vous rentrez dans la salle d'assises galvanisé. Vous occultez votre peur et vous parlez finalement, pour défendre ces victimes-là.