Rafales d'arme de guerre à Orvault : un homme blessé à une cuisse

Il est peu après 20h, ce dimanche 24 septembre, à Orvault, près de Nantes, quand un homme de 29 ans a été touché par balles à la cuisse droite. Visé par "des tirs en rafales d'arme de guerre", selon une source policière. L'état de santé de la victime, de nationalité algérienne, n'inspire pas d'inquiétude, mais elle a été conduite au CHU de Nantes.

Tirs de kalachnikov

La scène se passe à Orvault, allée de la Sarthe, quartier Plaisance, quand un véhicule de couleur grise arrive à hauteur de l'homme. L'un des occupants du véhicule fait feu "avec une arme de guerre, une kalachnikov", d'après une autre source policière qui poursuit "que le lieu est connu pour être un point de deal, mais que cela reste un quartier relativement calme." L'auteur des tirs et les autres occupants du véhicule prennent la fuite. Six douilles de calibre 7.62 sont retrouvées sur place et trois véhicules stationnés à proximité ont été endommagés.

C'est la police judiciaire qui est chargée de cette enquête.