Auvergne: 15.000 foyers privés de courant après la tempête de la nuit

Auvergne, France

La nuit a été très ventée et les rafales ont soufflé à plus de 100 km/h dans certains secteurs. Conséquence, de nombreux arbres sont tombés sur les routes. Secteurs particulièrement touchés, la vallée de la Sioule, avec des arbres couchés vers Châteauneuf-les-Bains, Saint-Pardoux, Menat ou encore Pontgibaud.

Des arbres, et des branches, qui sont tombés parfois sur les câbles électriques en bord de route, provoquant des coupures de courant. Selon un premier bilan, 6.500 foyers sont privés d'électricité dans le Puy-de-Dôme. Principal secteurs concernés, l'ouest du Sancy et le nord-ouest des Combrailles. Dans le Cantal, ce sont 5.000 foyers sans courant, 3.000 dans l'Allier et 500 en Haute-Loire.

Enedis espère pouvoir rétablir de nombreuses lignes rapidement en profitant du maillage du réseau qui permet de réaliser des déviations.